中移末期息削9% 減資本開支

上年5G客ARPU下跌 以昨日收市價計，中移去年股息回報率6.93厘。外界關注中移會否更新派息指引，董事長楊杰指，派息指引的最後一年（今年）仍未完結，「不急於公布再接下來3年（的派息指引）」，強調今年將履行派息比率70%或以上的承諾。

中移去年5G每月每戶平均收入（ARPU）下降1.57%至81.5元，流動通訊整體ARPU僅增0.4%至49元，拖累佔比最大的流動通訊服務收入，增長僅得2.54%。本年資本開支預算1,832億元，比去年少1.07%，其中5G相關部分擬減少13.54%至830億元，預期今年底5G基站增加36萬個至164.5萬個；算力網絡的資本開支則擬增加34.92%至452億元，主要用於數據中心和雲服務器。

楊杰表明，今年開始進入投資平台期，至少未來兩至3年資本開支料繼續向下。6G應用更廣泛後必加大相關投資，屆時資本開支會隨之向上，相信6G投資期在2030年左右。

京信去年基站天線產品訂單創歷史新高，整體毛利率擴大5.19個百分點至29.43%，原因是高毛利核心產品收入上升達致規模效應。