恒大境內債逾期兩千億 致力保交樓
中國恒大(03333)本周三晚公布債務重組安排，當中提及現時集團境內債務逾期規模較大，截至去年12月底境內有息負債逾期金額達2,084億元（人民幣‧下同），而境外有息債約為1,403億元。集團指，未來3年的核心任務是「保交樓」，將努力保持「復工復產」維持有序營運。
恒馳5交付900輛 有停產風險
恒大透露截至2021年底的財務數據，資產為1.69萬億元，負債為1.89萬億元。倘債權人不接受方案而集團被迫清算，恒大指已聘請會計師行對境外債權人的預估回收率進行分析，境外無擔保債權人的預估回收預計約97.28億元，其中境外無擔保債權人3.53%、現有恒大票據持有人5.92%、現有景程票據持有人6.49至9.34%、天基的境外無擔保債權人2.05%。
集團指，希望通過完成重組為恢復營運提供必要條件，帶動境內債權人與集團達成和解，進而恢復有序營運，並逐步產生償債現金流；又指現有項目的無槓桿自由現金流，將主要用於償還續建所需新增融資，對集團層面無抵押擔保債務償還能力較弱。
從第4年開始，若集團能基本恢復正常經營，且尚未確認為實施主體的舊改項目得以繼續開發，無槓桿自由現金流預計將漸增，預計2026至2036年年均可實現無槓桿自由現金流約1,100億至1,500億元。集團續指，現階段仍未滿足到任何一項復牌條件，股份須繼續停牌。
融創預警去年再蝕280億
其他房企消息方面，融信中國(03301)子公司融信（福建）投資集團公布，「21融信01」債券持有人同意議案，將寬限期由45日增至90日，經推算後付息限期將延長至5月6日。
停牌股融創中國(01918)昨日發盈警，預期去年6月底止上半年虧損介乎180億至190億元，按年擴大最多58.46%；全年虧損預期介乎270億至280億元，相比2021年同期虧損382.6億元有所收窄，意味下半年虧損規模較上半年大減。
中海物業(02669)截至去年底止全年純利12.73億港元，按年升29.4%；每股盈利38.73港仙，末期息每股派8港仙。
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