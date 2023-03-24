恒大境內債逾期兩千億 致力保交樓

恒馳5交付900輛 有停產風險

恒大透露截至2021年底的財務數據，資產為1.69萬億元，負債為1.89萬億元。倘債權人不接受方案而集團被迫清算，恒大指已聘請會計師行對境外債權人的預估回收率進行分析，境外無擔保債權人的預估回收預計約97.28億元，其中境外無擔保債權人3.53%、現有恒大票據持有人5.92%、現有景程票據持有人6.49至9.34%、天基的境外無擔保債權人2.05%。