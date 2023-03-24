港股3日彈千點越兩萬關
大行紛唱好 騰訊炒高8% 科網巨企齊漲
隔晚美股跌市無礙股民慶祝「股王」騰訊控股(00700)上季業績大致對辦，把該股炒高逾8%，連帶其他大型科網股一齊撐市，港股周四重返兩萬點關口，埋單揚升458點或2.33%，以接近全日最高位收市，過去3日累升1,048點或5.52%。科技指數報4,198點，更是狂飆189點或4.74%，3日累升8.49%。
恒指昨高開28點，報19,619點，早段曾倒跌67點，低見19,523點後回升，午後大市氣氛轉好，一口氣收復20天移動平均線（現處19,846點）及250天移動平均線（現處19,850點），尾段曾升最多459點，高見20,051點，收報20,049點。國企指數報6,836點，升196點或2.95%。港股總成交額增至1,364.36億元，「北水」經港股通淨買入8.27億元。
花旗籲買股王 睇520元
騰訊去年第四季經調整純利增近兩成，績後獲多家投行祝福，其中花旗把騰訊目標價由496元上調至520元，評級「買入」，除了大讚公司執行力穩健、商業模式具韌性，看好公司對股東回報的承諾，又認為中國重新開放後宏觀環境逐步改善、監管政策正常化，騰訊有望在未來幾季實現更強勁和可持續的增長。
摩根大通認為，騰訊現價為長期投資者提供良好入市機會，予「增持」評級。美銀證券則料騰訊將重振收入增長並擴大多個業務線的利潤率，目標價上調至496元。
內地再為86款國產網絡遊戲批出版號，數量與上兩月相若，其中包括騰訊的《末刀》。另官媒報道，貴州省黨政代表團赴廣東和廣西學習考察，昨日到訪騰訊深圳總部，接下來騰訊與貴陽貴安新區還將在雲業務、鄉村振興、智慧城市建設等方面加強合作。
東方海外飆16%冠藍籌
開發出首款國產mRNA（信使核糖核酸）技術新冠疫苗的石藥集團(01093)逆市跌7.3%，收報7.74元，表現差絕藍籌，把之前兩日的升幅悉數回吐。
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