港股3日彈千點越兩萬關

恒指昨高開28點，報19,619點，早段曾倒跌67點，低見19,523點後回升，午後大市氣氛轉好，一口氣收復20天移動平均線（現處19,846點）及250天移動平均線（現處19,850點），尾段曾升最多459點，高見20,051點，收報20,049點。國企指數報6,836點，升196點或2.95%。港股總成交額增至1,364.36億元，「北水」經港股通淨買入8.27億元。

花旗籲買股王 睇520元 騰訊去年第四季經調整純利增近兩成，績後獲多家投行祝福，其中花旗把騰訊目標價由496元上調至520元，評級「買入」，除了大讚公司執行力穩健、商業模式具韌性，看好公司對股東回報的承諾，又認為中國重新開放後宏觀環境逐步改善、監管政策正常化，騰訊有望在未來幾季實現更強勁和可持續的增長。

摩根大通認為，騰訊現價為長期投資者提供良好入市機會，予「增持」評級。美銀證券則料騰訊將重振收入增長並擴大多個業務線的利潤率，目標價上調至496元。

內地再為86款國產網絡遊戲批出版號，數量與上兩月相若，其中包括騰訊的《末刀》。另官媒報道，貴州省黨政代表團赴廣東和廣西學習考察，昨日到訪騰訊深圳總部，接下來騰訊與貴陽貴安新區還將在雲業務、鄉村振興、智慧城市建設等方面加強合作。

券商予騰訊目標價及投資評級 科技指數反覆回升