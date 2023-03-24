環球金融中心榜 港排梗頸四

英國智庫Z/Yen集團發表最新的全球金融中心排名報告，美國紐約繼續蟬聯榜首位置，而香港維持在第四位，第二及第三名分別為倫敦和新加坡。上海及首爾亦躋身首10名，分別排第七位及第十位。

報告指，整體亞太區金融市場繼續保持平穩，其中，新加坡表現優於亞太區內其他城市，高於香港一個評級點。報告又指，紐約繼續守住第一位，美國其他5個城市亦進入首10名；至於英國雖然脫歐及面臨其他政治因素引發的問題，但仍能排名第二，反映倫敦在金融方面的實力。上述調查每年發表兩次，綜合超過1.02萬名金融專業人士逾6,000項評估和量化數據，對全球120個金融中心進行評估。

人幣支付佔比升至2.19% 另外，環球銀行金融電訊協會（SWIFT）昨發表最新報告顯示，今年2月人民幣在全球支付中佔比上升至2.19%，保持全球第五大最活躍貨幣位置，1月佔比為1.91%。

報告指出，2月歐元及日圓交易使用量佔比雙雙下跌，歐元佔比由1月的37.88%下降至36.43%，日圓佔比亦由1月的3.15%下跌至2.98%。至於美元交易使用量佔比，由1月的40.12%上升至2月的41.1%，位居第一。