全球445人跌出富豪榜 史上最多

2023年胡潤中國富豪榜

全球多國自去年展開新一輪加息周期，加上科技泡沫破裂等多重因素齊齊衝擊股市，導致多位富豪資產急速蒸發。胡潤研究院最新全球富豪榜顯示，坐擁10億美元財富的企業家數量僅3,112位，按年淨減少269人，總財富亦降10%至92萬億元（人民幣‧下同），同時更有445人跌出胡潤全球富豪榜，無論淨減少席位及落榜人數均是歷年來最甘！

美5富翁身家縮1.9萬億 上榜富豪的財富統計截至今年1月16日止計，調查指，過去一年全球平均每周減少5位企業家。當中，以中國為居住地的富豪就佔3席位。全年而言，在全球富豪榜淨減及落榜人數中，中國富豪均佔最多，分別多達164人及229人，其次是美國的25人及44人。不過，中美兩大國仍擁有53%全球富豪，以城市排名，位處兩國的北京及紐約分別是最多富豪居住的兩大城市，可反映中美對世界經濟的重要性，中國更有多達969人躋身全球富豪榜，成為已知全球富豪之最，續跑贏美國的691人。

值得留意是，去年收購社交平台Twitter的馬斯克（Elon Musk）今次失落全球首富之位，為2021年後首次。胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤直指，對大型科技公司和電動汽車來說，過去一年是糟糕的一年。馬斯克的財富就一度消失1,000億美元，仍由他擔任行政總裁的美國電動車股特斯拉（Tesla）市值亦曾縮水7,000億美元，其身家最終還是減少480億美元。如計及網絡搜索引擎Google兩名創始人佩奇及布林共減少850億美元、美國網購「一哥」亞馬遜創始人貝索斯及其前妻累計超過1,000億美元的減幅，5位美國富豪身家共蒸發2,500億美元（約1.95萬億港元）。以身家縮水程度最慘烈計，5大輸家均由美國富豪包辦。