英利率加0.25厘 瑞士升半厘

在歐美銀行危機的背景下，歐洲多國跟隨美國聯儲局加息的步伐。其中，英倫銀行貨幣政策委員會昨日以7比2大比數，通過加息0.25厘，指出貨幣政策以2%通脹率為目標，同時冀支持增長和就業。指標利率升至4.25厘，符合市場預期。

該行議息聲明稱，留意到近日金融市場動盪，由硅谷銀行及瑞銀收購瑞信等事件所見，市場關注會否出現更大衝擊，惟政府債券孳息率大致維持不變，而風險資產價格較該行上次會議時更便宜。英國銀行體系保持穩健的資本，以及強大流動性，在不同情況下可支持經濟。

新西蘭：未看透通脹走勢 該行將今年第二季英國的國內生產總值（GDP）預測由原來的降0.4%，上調至或有少許增長。其中能源價格保證維持到本年中，將有助家庭可動用收入大致不變，勞動力市場仍然趨緊，故失業率預計會持平。

近期歐洲銀行業風暴中心的瑞士，當地央行昨日亦宣布加息0.5厘，令指標利率升至1.5厘，為該行連續第四次加息，也符合市場預期，但不能排除再度加息的可能。該行最新預測，今年平均通脹率為2.6%，2024年和2025年平均為2%；又認為瑞士銀行收購瑞信的行動，可終止該危機。

亞太區方面，過去一年半新西蘭累計加息4.5厘，新西蘭央行首席經濟學家Paul Conway表示，目前利率明顯處於緊縮經濟範圍，導致整體需求放緩，但目前還不清楚通脹預期是否得到控制；一旦通脹預期不下降，央行將會透過利率做更多的工作，並會從「實體經濟」着手，惟他未有進一步透露後者的計劃。

新加坡核心物價飆5.5% 新加坡2月核心消費物價指數（CPI）按年升5.5%，低於預期的5.8%，按月持平，主要因為服務通脹下滑，大致抵銷零售與其他商品，以及電費與燃氣費的通脹上升；預計要到今年下半年，通脹才更明顯地放緩。