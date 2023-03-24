產經

美經濟呆滯 銀行業更危

鮑威爾表示，近期事件或導致銀行收緊信貸，作用「等同一次加息，甚至更多」。（中新社圖片） 鮑威爾表示，近期事件或導致銀行收緊信貸，作用「等同一次加息，甚至更多」。（中新社圖片）
鮑威爾表示，近期事件或導致銀行收緊信貸，作用「等同一次加息，甚至更多」。（中新社圖片）
聯儲上調0.25厘 加息周期快見頂
美國銀行業危機持續之際，聯儲局一如預期宣布加息0.25厘，使聯邦基金利率目標區間升到介乎4.75至5厘。不過，當局最新的經濟預測「點陣圖」預示，今年內只會再加息0.25厘，意味着本輪加息周期或將見頂。聯儲局主席鮑威爾亦坦言，此前一度考慮暫停加息，又謂一眾決策官員未有調高利率見頂水平的預測，是基於近期事件或導致銀行收緊信貸，作用「等同一次加息，甚至更多」。
聯儲局於議息聲明中，依然保留了一些「鷹派」論調，包括重申高度關注通脹風險，會繼續減持美國國債、企業債務和按揭抵押證券（MBS），並且堅定地致力於將通脹率恢復到2%的目標。反映聯儲局官員對未來經濟及政策預測的「點陣圖」亦未有太大的變化，以中位數計，官員們料今年再加息0.25厘，使聯邦基金利率升至5.1厘水平（即5至5.25厘區間）；而明年則減息半厘。
市場押注今年減息機會96%
「點陣圖」顯示，今年經濟增長預料為0.4%，較去年12月時的預測下調0.1個百分點；明年增長預測更下調了0.4個百分點，至1.2%。今年底個人消費物價開支（PCE）物價指數通脹率估計為3.3%，明年則為2.5%。
雖然未有上調「終端利率」（即利率最高水平）的預測，但鮑威爾在新聞發布會上「出口術」，聲稱如有必要，絕對會加息至高過預期的水平。他又提到，減息不在聯儲局預期的「基本情景」之中，現時也未曾討論過改變資產負債表縮減計劃。不過，市場明顯不相信鮑威爾的說法，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注今年內減息的機會高達96.8%；認為下次5月會議不加息的機率也高達55.1%。
道指早段漲481點
議息結果公布後，美股於道指周三收跌530點。周四早段道指曾升481點，報32,511點；標指曾升70點，報4,007點；納指升292點，報11,962點。現貨金價未有受加息影響，在每安士1,970至1,980美元水平徘徊。
經濟數據方面，上周首申領失業救濟人數為19.1萬人，勝預期，截至前周的持續申領人數則為169.4萬人，差過預期。2月新屋銷售按月增1.1%，至以年率計64萬間。
美國前勞工部長Robert Reich認為，聯儲局再次加息的決定是「玩火」，將會導致美國陷入金融混亂，可能導致更多銀行擠提。SpaceX創始人、億萬富豪馬斯克亦表示，聯儲局加息是愚蠢的舉動，因為銀行存款流失的原因之一，正是存戶將資金從低息的戶口轉移高息的債市，加息將加速此現象。
面對可能持續擴大的銀行業擠提危機，美國財長耶倫突然改變口風，稱聯邦存款保險公司（FDIC）暫時無意改變25萬美元的存款保障上限。
耶倫反口 無意擴存款保障
回想稍早之前，FDIC在硅谷銀行（SVB）及Signature Bank倒閉事件中，破例為存戶提供了全額的保障。耶倫更一度表示會擴大存款保障，如今卻突然「縮沙」。
著名對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）表示，耶倫反口覆舌及聯儲局加息，將為銀行體系帶來更多壓力。他表示，現時急需一個臨時的存款保證機制來為銀行止血，否則當不明朗因素持續愈長，對小型銀行的傷害就會愈深，最終難以挽回存戶信心。
美國的銀行業危機仍未消除。美國的銀行業危機仍未消除。
美國的銀行業危機仍未消除。
聯儲局官員對經濟及貨幣政策預測聯儲局官員對經濟及貨幣政策預測
聯儲局官員對經濟及貨幣政策預測
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