輪商精選：博阿里續彈吼14117
阿里巴巴(09988)股價在周二收復80元關口後，昨日繼續反彈，早上曾高見84.4元的一周高位，及後升幅略為收窄，收市報82.85元，升2.91%。日前有報道指，阿里董事會主席兼首席執行官張勇，與重慶市委書記袁家軍及市委副書記兼市長胡衡華於近日會面，雙方期望加強在渝業務合作。
觀察個股輪證資金流向，阿里好倉近期獲資金持續吸納，上周四至本周二皆錄得資金流入，合共約3,620萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。
看淡可考慮11850
投資者如看好阿里後市，可留意阿里認購證14117，行使價96.33元，6月23日到期，實際槓桿7.5倍，為行使價105元以下、3個月期以上最高槓桿的產品之一。相反，如看淡可留意阿里認沽證11850，行使價77.83元，6月27日到期，實際槓桿5.5倍，為行使價70元以上、3個月期以上高槓桿選擇。
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