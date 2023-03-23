專家樓評：減從價印花稅催旺工商舖市

政府新一份財政預算案公布調整物業從價印花稅（第二標準稅率）稅階，當中以中小型住宅單位的首置買家為主要受惠人士。

除了上車用家，作價低於1,000萬元並以從價印花稅（第二標準稅率）繳付稅項的所有人士亦因此受惠，包括中低價工商舖物業、車位及近親轉讓或夫婦除名俗稱甩名轉讓。

惠及千萬元以下物業 由於政府已撤銷非住宅物業雙倍印花稅，入市工商舖及車位的印花稅開支大幅降低，與住宅首置印花稅率相同，加上非住宅物業不受限於額外印花稅（SSD）及買家印花稅（BSD），在現時樓市氣氛向好下，市場預期有關措施可推動買家入市或投資中細價工商舖單位及車位。

調整後，享有100元超低印花稅率的物業價格，由不超過200萬元擴至300萬元，200萬元以上至300萬元單位的印花稅減幅最大，300萬元或以下單位的首置住宅及非住宅印花稅由調整前之4.5萬元（1.5%）減少99.8%至100元。而1,000萬元以下單位的有關印花稅率亦受惠調低，例如600萬元物業印花稅由3%降至2.25%，支出減少4.5萬元，900萬元物業首置印花稅由3.75%降至3%，支出減少6.75萬元。

事實上，基於非住宅物業具有稅制優勢，早年已有不少住宅物業投資者嘗試轉投工商舖市場尋寶。隨着本港全面通關及取消防疫措施，工商舖市道已見回暖，加上印花稅降低，千萬元以下之新型工貿大廈及工作室率先受到市場關注。

車位投資選擇亦增多 近年銀行提供的工商舖按揭息率與住宅拉近，現時工商舖按息處於3厘多水平，個別銀行之最優惠利率按揭（P按）低至P減2.45厘，實際息率3.425厘。若選銀行同業拆息按揭（H按），由於H按大致上已觸及以P按為基準之封頂息率，實際息率主要介乎3.525至3.725厘。

不過，有別於住宅按揭，銀行大多不會為工商舖按揭提供現金回贈及按揭存款相連戶口，僅個別銀行可提供現金回贈高達貸款額0.5%及兼享高存息戶口，買家可按自身需要與銀行批出之按息、優惠、按揭金額、罰息期等條款一併衡量。

另一個受惠於印花稅調低的類別是車位，事實上，近月市場氣氛轉好亦早已帶動入場門檻較低的車位買賣上升，今年2月車位買賣註冊宗數增加31%，數字並未反映印花稅調整後之情況。車位市場亦直接受惠於印花稅調整，市場上逾九成車位屬於300萬元以下，投資車位近乎沒有印花稅成本，大部分只需定額100元，現時享有超低印花稅的車位選擇亦增多了，由200萬元以下擴至300萬元以下，預期對車位交投有推動作用。

中原按揭董事總經理 王美鳳