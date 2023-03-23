商品分析：避險添需求 黃金有睇頭

日前，按資產計排名美國第16大的美國硅谷銀行和排名第30的Signature Bank因大量存款流出，出售國債和按揭債券時，必須把原先因為定義為持有至到期的債券而毋須入帳的巨大浮動虧損成為實質虧損入帳，加劇被擠提而導致倒閉，最終被美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管，觸發全球金融市場動盪。

美銀行倒閉觸發恐慌 美國財政部、聯儲局和聯邦存款保險公司共同發出聲明，保證硅谷銀行和Signature Bank的所有存戶，包括超過25萬美元存款保險上限的存款可全數取回，而且聯儲局推出激進的新措施，向所有能提供國債和按揭債券作抵押的銀行，即使該等債券市值已經大幅低於票面值，聯儲局仍保證以票面值計算，提供一年期貸款，使所有選擇向其借款的銀行，毋須急於因存款流失而沽售債券。

另外，11家美國大型銀行聯合存款300億美元到第一共和銀行，意圖穩定該區域銀行存戶的信心及投資者對區域銀行整體的恐慌。

聯儲局公布的數據顯示，上星期美國的銀行從聯儲局借入了1,650億美元，其中包括從傳統的流動性後備機制「貼現窗口」中借入的1,530億美元。這比2008年金融海嘯時期的歷史高位1,110億美元還要高。

此外，聯儲局亦向聯邦存款保險公司提供1,430億美元，相信用以支付被接管銀行的存戶。

期金或挑戰2070美元 市場避險情緒升溫，以及預期聯儲局及美國衰退風險升溫，美國短期國債價格大幅上升，債券息率暴瀉，美國兩年期國債孳息率經歷了自1987年股市崩盤以來的最大下跌，一星期內下跌了0.75厘至3.84厘。

在此背景下，在經過2月的調整期間投資者和期貨交易所買賣基金（ETF）交易員大量拋售後，黃金再受投資者追捧，上周現貨黃金飆升6.5%至每安士1,989美元，本周初更一度升穿2,000美元關口，預期4月紐約期金甚至有機會挑戰去年3月的2,070美元高位。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝（上述僅為市場資訊提供，不構成投資建議）