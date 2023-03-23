居屋市況：福安已補價賣平5%

樓市購買力不少來自分支家庭客，該類買家大多傾向購置同屋苑單位，而馬鞍山居屋福安花園更有買家斥約570萬元，於已補價自由市場向鄰居買入單位自用，較市價低約5%。

世紀21奇豐莊瑞生表示，上述單位為該居屋2座低層D室，實用面積約568方呎，三房間隔，原先叫價約630萬元，最終減價近一成售出，呎價約10,035元，由於單位屬低層，故做價較市價為低。據悉，新買家為同層單位業主，是次入市方便與家人照應。

至於天水圍居屋市場有穩定交投，中原何家樂稱，本月累錄約31宗同類買賣，其中，天麗苑中層8室，實用面積約433方呎，兩房間隔，以406萬元自由市場價放售，最後微減至401萬元沽出，呎價約9,261元，新買家為上車客。

富健三房未補價售318萬 未補價第二市場亦不乏承接，有白居二客出手入市屯門居屋富健花園，祥益黃慶德表示，該盤12座低層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，減價42萬元，以318萬元成交，呎價約5,372元。