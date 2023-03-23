位元堂6680萬沽大圍舖後租回

上述商舖位於大圍道66至72號地下B舖連部分天井，該舖實用面積約655方呎，天井面積約21方呎，成交呎價約10.2萬元。項目將於今年6月30日完成交易。物業現由位元堂旗下零售店租用，交易完成後將訂立退租協議，並重新租予該零售店，租期為3年，月租18.6萬元，據新租務協議可有權選擇續租3年，月租不可多於21.5萬元。

大埔地舖月租漲兩成 若以最新成交價計算，租金回報率約3.3厘。據了解，該舖於2009年以約3,000萬元購入，現時轉售帳面賺約3,680萬元。

另方面，通關後市場舖位租客大洗牌。其中，大埔大明里22至28號地下兩個舖位，面積合共逾2,100方呎，剛以約23萬元租出，呎租逾100元。該舖原由區內知名粥麵店租用，近日已遷出，之前月租約19萬元，最新租金高出約兩成。另外，銅鑼灣謝斐道雙號地下連1樓舖位，面積約4,500方呎，亦以逾30萬元租出，前租客在疫情期間租用上址。

此外，利嘉閣（工商舖）地產鄭得明表示，綜合土地註冊處資料，今年2月全港共錄91宗商舖買賣註冊登記，按月上升約11%，已連升兩個月，並創4個月新高，而涉及買賣金額大增約71%至約21.4億元，亦連漲兩個月，為6個月最多。