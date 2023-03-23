一手市旺：Grand YOHO單日沽4伙

上述項目昨日售出的單位成交價1,004萬至1,152.08萬元，當中以項目第2期的5座20樓F室三房戶的做價最高，該單位實用面積634方呎，成交呎價約18,172元。

同系的沙田九肚雲端，最新亦錄得今年首宗一手成交，透過招標售出APEX1座的3樓D室，實用面積988方呎，三房間隔，成交價1,976萬元，呎價為20,000元。

該集團營業部助理首席經理楊桂玲指，雖然項目以一房戶為主打，但目前兩房戶的入票佔整體票數約45%。而據入票最新客源分布，來自九龍區的準買家由上周佔約25%，增至現時約30%。該集團計劃下一個將推售油塘東源街項目。該集團夥拍利嘉閣地產向飛揚第2期的買家送贈置業優惠。該行總裁廖偉強料，本月全月一手成交量可達2,300至2,500宗水平。

瑜一1B期今截票 另外，華懋集團發展的何文田站瑜一第1B期將於今日下午6時截止認購，周六發售179伙，市場消息，至昨日暫錄逾7,000張入票。