一手市旺：Grand YOHO單日沽4伙
隨着新盤市場爆發推售潮，月內一手成交量節節上升，各區餘貨盤亦相繼發力。新鴻基地產(00016)旗下的住宅項目昨日錄得至少5宗成交，其中，元朗Grand YOHO連沽4伙，總成交金額4,373.84萬元。
上述項目昨日售出的單位成交價1,004萬至1,152.08萬元，當中以項目第2期的5座20樓F室三房戶的做價最高，該單位實用面積634方呎，成交呎價約18,172元。
同系的沙田九肚雲端，最新亦錄得今年首宗一手成交，透過招標售出APEX1座的3樓D室，實用面積988方呎，三房間隔，成交價1,976萬元，呎價為20,000元。
飛揚2期超額認購9倍
全新盤正值收票階段。長實集團(01113)及新地合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第2期，將於周六發售全盤400伙。市傳消息指，項目於過去5日累計約4,000張入票，暫超額認購約9倍。
該集團營業部助理首席經理楊桂玲指，雖然項目以一房戶為主打，但目前兩房戶的入票佔整體票數約45%。而據入票最新客源分布，來自九龍區的準買家由上周佔約25%，增至現時約30%。該集團計劃下一個將推售油塘東源街項目。該集團夥拍利嘉閣地產向飛揚第2期的買家送贈置業優惠。該行總裁廖偉強料，本月全月一手成交量可達2,300至2,500宗水平。
瑜一1B期今截票
另外，華懋集團發展的何文田站瑜一第1B期將於今日下午6時截止認購，周六發售179伙，市場消息，至昨日暫錄逾7,000張入票。
ONE INNOVALE推置業優惠
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE系列項目，本月累錄約53宗成交，吸金逾2.75億元。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目的設計及規劃融入藝術與綠化元素，並邀請國際知名藝術家創作巨型藝術品，將高達10米的倒立玩具青蛙，豎立於屋苑花園內。該盤分別聯同中原地產及美聯物業向買家送出置業優惠。
澐璟呎售3.1萬
至於五礦地產(00230)的油塘蔚藍東岸，以1,029.14萬元沽出5座19樓C室，實用面積502方呎，呎價約20,501元。
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