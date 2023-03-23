二手交投靜 馬鞍山冧45%

新盤搶客 東涌青衣月內同縮四成 多個新盤開售如箭在弦，凍結各區二手市場購買力。當中，馬鞍山3月暫錄成交明顯減少，按月急跌約45%，其他地區如東涌及青衣等，本月成交量較上月同期均錄逾40%跌幅。

嵐岸鬆綁即賣 蝕5.7% 馬鞍山2月同期錄約138宗二手買賣，惟本月同期交投減少約62宗。中原胡耀祖表示，一手新盤搶去部分焦點，全區本月暫只錄約76宗成交，而期內該區的嵐岸5座低層D室，實用面積約523方呎，開價約700萬元，減價7萬元，以693萬元易手，呎價約13,250元。

原業主於2020年以735萬元購入，持貨約3年辣招期滿即沽，帳面蝕讓約42萬元，單位貶值約5.7%。

該行陳偉業亦指，新盤群起推售搶佔市場購買力，東涌3月僅錄約38宗二手買賣，相比上月同期大跌約43%。個別業主仍「企硬」。指標屋苑映灣園15座低層E室兩房戶，實用面積約544方呎，零議價下售650萬元，呎價約11,949元。青衣交投都放緩，利嘉閣彭錦添稱，該區暫錄約54宗二手買賣。據悉，同區上月同期則錄逾90宗。

將軍澳3月仍錄約209宗二手買賣。中原柯勇指，該區本月成交較2月同期約274宗，亦下跌約24%。其中，日出康城MARINI第3B座高層E室一房戶，實用面積約379方呎，以645萬元成交，呎價約17,018元，原業主持貨約3年半，帳面僅獲利50萬元離場。

該行王勤學續表示，元朗區3月累計錄得約90宗二手買賣，按月減少逾兩成，當中YOHO系列屋苑同期交投大跌約54%。市場消息透露，區內尚悅‧嶺1座一個一房單位，剛以約395萬元沽出，成交呎價約1.4萬元。原業主於約4年前購入上述單位，帳面跌價近30萬元。

大埔白石角雲滙再錄貶值成交。中原陳偉釗指，屋苑1期2座中層A2室，開價約800萬元，議價後售762.8萬元，呎價約16,876元。單位約4年帳面蒸發約12.4%。

家長購新葵芳花園贈女 此外，近日移民盤數量增多。該行許偉業稱，葵涌新葵芳花園A座中層7室，原業主因移民而放盤，近日反價至638萬元，惟仍較銀行估價652萬元為低，有家長客擬買樓贈予女兒，終以622.3萬元購入單位，呎價約14,995元，並於達成所有協議後，才通知女兒簽約。

3月部分地區二手樓交投