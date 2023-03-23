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●東方海外(00316)公布，截至去年底止淨利潤99.65億美元，按年增長39.8%；每股盈利15.09美元，派末期息每股2.61美元，同時派第二次特別股息每股1.95美元，兩者合計即每股派4.56美元（約35.568港元）。公司預期，今、明兩年就算經濟形勢好於預期，新船的交付亦將進一步增加運力，有機會令貨櫃航運市場的改善出現滯後，又預期上半年航運公司可能根據客戶潛在要求減少而重新調整其服務；至於增加船舶報廢數量、實行新環境法規可緩解供給增加帶來的風險，效益料最快在今年下半年體現。
●藥明生物(02269)截至去年底止全年純利44.2億元（人民幣‧下同），按年增長30.45%；每股盈利1.06元，不派末期息。年內收入152.68億元，按年增加48.38%；毛利率為44%，按年縮減2.9個百分點。
●同仁堂科技(01666)截至去年底止全年純利5.82億元（人民幣‧下同），按年增加14.91%；每股盈利0.46元，末期息按年持平，同為每股0.16元。
●ESR(01821)截至去年底止年度純利5.74億美元，按年增長64.3%；每股盈利0.13美元，末期息每股12.5港仙。
●日本樂天銀行（Rakuten Bank）昨日公布在日本首次公開招股（IPO）的詳情，是次IPO每股定價1,630至1,960日圓，將籌集高達1,166億日圓（約68億港元），4月21日將在東京證券交易所上市，有望成日本逾4年前軟銀上市以來，當地最大的IPO集資個案。
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