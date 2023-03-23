●日本樂天銀行（Rakuten Bank）昨日公布在日本首次公開招股（IPO）的詳情，是次IPO每股定價1,630至1,960日圓，將籌集高達1,166億日圓（約68億港元），4月21日將在東京證券交易所上市，有望成日本逾4年前軟銀上市以來，當地最大的IPO集資個案。