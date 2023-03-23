金軟年內推4款遊戲
遊戲及辦公軟件開發商金山軟件(03888)首席執行官鄒濤表示，遊戲版號發放已常態化，「不再是一個問題」，旗下兩款遊戲已獲版號，預期今年下半年在內地及海外市場陸續推出。若計及合作夥伴研發、公司負責發行的遊戲，今年將會有3至4款遊戲上市。
公司代理首席財務官李翊補充，受去年高基數影響，今年遊戲業務收入指引增長單位數。去年辦公業務訂閱數目增加逾40%，相信今年保持高速增長，惟廣告業務受經濟影響而收縮，料整體辦公業務增長水平合理。
另外，鄒濤指出，旗下數個子公司積極部署人工智能（AI）、ChatGPT，例如金山雲集中算力方面研究，而辦公及遊戲正研究如何將技術融入產品，認為有關技術應用在業務上，可以提升客戶體驗。
去年蝕60億 今年料轉盈
該公司去年轉蝕60.48億元（人民幣‧下同），每股虧損4.43元，派末期息0.13港元。李翊解釋，主要是金山雲約64.86億元的投資計提減值撥備，強調只屬一次性，今年不會再有相關減值撥備，而去年亦錄得營運溢利18.68億元，按年增37%，故今年可望扭虧為盈。
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