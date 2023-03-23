潤電擬分拆風電光伏業務回A 股價漲
華潤電力(00836)積極發展可再生能源，繼續向2025年底相關裝機佔比超過一半的目標進發，擬提高今年資本開支28.17%至450億元，風力及太陽能（光伏）部分擬再加14.31%至306億元，為此正在籌劃分拆經營風力及太陽能發電場的華潤新能源於內地的證券交易所上市。
潤電去年用於風力及太陽能的資本開支大增35.85%至267.68億元，過去5年累計非火電的資本開支累計988.05億元。大和分析師葉捷賢評論，「回A」方案緩和了市場憂慮，造就潤電股價績後彈升4.87%。
該企去年運營權益裝機當中，風力及太陽能佔比跌至27.4%，原因是受疫情影響，兩者新增併網裝機合計僅3,252兆瓦，僅及原定目標約一半，本年目標是7,000兆瓦。值得一提的是，潤電去年核准或備案了6,670兆瓦的風電和1.826萬兆瓦的太陽能項目，跟2021年底核准或備案了約1,800兆瓦風電和3.5萬兆瓦太陽能項目相比，風電比例提高。
全年盈利70億增逾兩倍
不過，潤電去年下半年之所以按年扭虧為盈，賺26.72億元，令公司全年純利飆升2.29倍至70.42億元，原因是之前拖後腿的火電分部虧損，下半年按年縮窄93.56%；可再生能源分部下半年收入按年倒退2.83%，溢利按年倒退10.78%至38.75億元。葉捷賢指出，這有別於華能國電(00902)同期新能源業務溢利有所增長。連同末期息每股37.6仙，潤電全年每股派58.6仙，派息比率維持40%。以昨日收市計算，往績股息回報率3.4厘。
華能於業績公告提到，燃電交易電價上下浮動範圍去年擴大至兩成，國家現要求電力中長期交易高比例簽約，而且政策保障下，電煤中長期合同簽約履約率將得到提升，預計煤炭市場供需緊張緩解，煤炭價格中樞將會下移，所以煤電經營狀況有望改善。然而，新能源平價（無補貼）投產項目增多，風力和太陽能電價今年預計會下降。
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