潤電擬分拆風電光伏業務回A 股價漲

潤電去年用於風力及太陽能的資本開支大增35.85%至267.68億元，過去5年累計非火電的資本開支累計988.05億元。大和分析師葉捷賢評論，「回A」方案緩和了市場憂慮，造就潤電股價績後彈升4.87%。

該企去年運營權益裝機當中，風力及太陽能佔比跌至27.4%，原因是受疫情影響，兩者新增併網裝機合計僅3,252兆瓦，僅及原定目標約一半，本年目標是7,000兆瓦。值得一提的是，潤電去年核准或備案了6,670兆瓦的風電和1.826萬兆瓦的太陽能項目，跟2021年底核准或備案了約1,800兆瓦風電和3.5萬兆瓦太陽能項目相比，風電比例提高。