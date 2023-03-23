特步冀收入雙位數增長

庫存已降至5個月內 去年特步收入達129.3億元，按年上升29.13%，其中鞋履及服裝收入分別增30.9%及25.96%；特步主品牌收入漲25.86%，達111.27億元，創歷來新高。年內毛利率錄得40.9%，減少0.8個百分點，主要由於產品組合的變動、不同品牌利潤貢獻及透過不同渠道出售產品。

庫存方面，管理層指出，去年受新冠疫情影響，第四季挑戰較大，現時實體門店的生意快速反彈，現時庫存已回到5個月以內水平。另外，截至去年底，特步成人品牌店舖在內地及海外共有6,313間；內地特步兒童品牌店有1,520間。今年特步主品牌或開店100至200間，特步兒童將同時開設更多新一代零售店。

公司指出，內地消費者信心逐步恢復，可以度過短期經濟不確定性，加上國家利好體育行業發展的政策，對內地體育用品行業長遠前景保持樂觀態度，有信心實現可持續增長，並可提高市場份額。