Nike季收多14%勝預期

美國運動服裝企業Nike截至2月底止的第三財季業績好過市場預期，收入有123.9億美元，按年升13.97%，高於預期的114.7億美元；惟內地銷售未見反彈，銷售額按年倒退至19.9億美元，低於預期的20.9億美元。然而，公司行政總裁多納霍伊（John Donahoe）派定心丸，指看到內地業務在復常後的第二個月「真正回升」（Really Pick Up），Nike股價周三早段曾跌2.46%。

北美銷售最勁 內地倒退 業績公告顯示，受折扣促銷去庫存、匯率因素，以及材料和物流成本上升影響，Nike上財季毛利率按年大削3個百分點，至43.3%，低於預期的43.7%；存貨價值同時上升15.64%至89.05億美元。

純利方面，第三財季下跌11.17%至12.4億美元，經調整後每股收益為0.79美元，較預期的0.55美元為好。至於以地區劃分，除中國銷售額倒退7.68%之外，所有市場的銷售額均錄雙位數升幅，又以北美增長27%最勁，歐洲、中東和非洲收入亦升17%，而亞太和拉丁美洲銷售額增長10%。另公司的直銷銷售額（NIKE Direct Sales）增長17%至53億美元，其中線上銷售額增長20%。

Nike管理層指出，愈來愈有信心庫存快將回復至健康水平，又預期下財季收入將會持平或出現低單位數增長，而全年計收入有望錄得高單位數升幅，毛利率則料跌2.5個百分點。此外，美國另一波鞋及運動服飾商Foot Locker最新宣布，將會關閉逾400間商場門市（包括結束港澳業務），同時指會與Nike重振夥伴關係。