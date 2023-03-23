石藥多賺8% 新冠疫苗獲內地緊急使用

去年研發費多16% 毛利率降 藍籌醫藥股石藥不但一改去年上半年純利倒退的弱勢，單計去年第四季純利高達16.23億元，按年及按季分別上漲27.85%及8.1%，連升兩季。全年累計，集團應佔基本盈利約61.06億元，較2021年更增12.69%，連同中期息的全年股息為21港仙，比2021年增逾16%。

由於來自成藥、原料產品、功能食品及其他業務的收入，分別各增8.1%、16.54%及43.89%，推動去年收入總額錄309.36億元，按年升11.01%。去年研發費用約39.86億元，亦增16.13%，佔成藥業務收入16.25%。不過，由於收入結構變化及維他命C產品銷售價格下跌，故全年毛利率仍降3.9個百分點至71.9%。

至於集團旗下名為SYS6006的新冠病毒mRNA疫苗，乃涵蓋Omicron BA.5突變株核心突變位點，目前已在中國完成I、II期和序貫加強免疫臨床研究，通過超過5,500人的臨床研究結果證明其安全性、免疫原性和保護效力。在去年12月10日至今年1月18日的疫情期間，已開展的4,000宗序貫加強免疫臨床研究中，以重組蛋白疫苗為對照，觀察加強接種後7至28天，SYS6006的保護效力為70.2%；觀察加強接種後14至28天，保護效力為85.3%。