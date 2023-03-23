恒安年賺19億跌41%

恒安全年收入增長8.78%至226.15億元，貢獻逾半的紙巾業務進帳122.48億元，增24.44%。不過，由於國際動盪局勢、疫情及通脹影響，原材料之一的木漿價格於去年下半年升至歷史新高，即使集團升級產品及高端產品系列大幅增長，抵銷部分紙巾原材料價格飆升影響，紙巾業務毛利率勁縮5.7個百分點至20.7%，累及整體毛利率跌3.4個百分點至34%。

望下半年紙巾毛利率改善 公司表示，在各地木漿廠恢復生產及釋放新增產能的背景下，木漿供應有望於今年逐步增加，木漿價格最近有稍微回落迹象，但預期價格回落的正面影響要待集團消耗現有的高成本木漿庫存後，在今年下半年才反映在銷售成本，期望紙巾業務毛利率屆時有所改善。

該企執行董事及財務總監李偉樑表示，木漿價格確實處於相對高位，但公司仍保持穩定價格策略，並透過持續升級產品，提升高端產品佔比，帶動利潤增長，會視乎情況推出折扣。公司又謂高端產品「雲感柔膚」系列年內銷售增近八成，且佔紙巾分部銷售逾一成。

至於衞生巾及紙尿褲業務去年進帳61.56億元及12.02億元，按年分別升0.65%及跌1.4%。另外，去年集團電商渠道銷售收入增長超過26.8%至約61億元，佔集團整體銷售比例亦上升至約26.9%，李預期電商渠道佔比還會進一步增加。

集團計劃於未來進行不同的產能擴充及技術升級計劃，包括於福建內坑建立新的升級衞生巾、紙尿褲、濕紙巾集合的大基地，以及於湖北孝感、湖南及廣東雲浮等地區擴充紙巾產能，預期新產能將於明年陸續投產。新產能增加帶動該企去年資本開支倍增至13.27億元，但李預期今年資本開支將回落至7到8億元左右。

便利妥產品銷情「過得去」 值得留意的是，包括口罩在內的醫療用品去年進帳2.72億元，按年飆升1.52倍。問及集團在港以「便利妥」品牌銷售口罩等產品的情況，集團副總裁及執行董事許清池表示，隨着香港「口罩令」正式取消，口罩回歸正常使用，「便利妥」作為本土品牌表現相對同行還「過得去」。惟相信口罩仍有很多使用場景，又透露正研究並計劃推出常見病快速測試工具，期望日後把品牌引進其他地方。

恒安國際2022年業績概要