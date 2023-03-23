EIU料全球經濟僅增2% 華升5.7%

經濟學人智庫（EIU）最新發表報告稱，在俄烏戰爭的漣漪效應、高通脹及利率上升帶來的持續不利因素下，預期2023年全球經濟增長將會放緩至2%，其中美國經濟增速只有0.7%，而中國則受惠防疫放寬帶動消費及服務需求增長，今年增速有望達5.7%。

報告稱，俄烏戰事引致的商品價格高企、供應鏈干擾及俄羅斯將能源供應武器化等因素，對全球經濟的影響仍會在今年持續。其中，德國及中歐等地受到的經濟影響最大。

預期多國利率年中見頂 美國方面，該機構指當地消費者開支表現較預期為好，且1月勞工市場及消費者開支亦進一步加強。至於中國全面退出「清零」防疫政策，則對全球經濟起支持作用，並料全球央行今年仍會努力控制通脹，而大多數主要經濟體的利率將於今年中見頂，且維持該利率水平至2024年。

另邊廂，國家發展改革委等5部門周三發布通知，要求做好2023年享受稅收優惠政策的集成電路企業或項目、軟件企業清單制訂工作。

同時，財政部日前召開財會監督專項行動和預算執行監督專項行動動員部署會，是繼德勤、華融遭財政部處罰後另一整治行動。

會議強調，各中央部門、各級財政部門要把開展專項行動，作為一項重要政治任務抓牢抓實。而根據財政部安排，是次專項行動將在財政部統一組織安排下，一級抓一級、層層抓落實，並加強與紀檢監察等其他各類監督貫通協調，形成工作合力。