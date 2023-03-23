中汽協籲車企促銷降溫 勿打價格戰

中汽協指，各企業在此輪短期促銷中集中推出的優惠車型多為長庫齡、舊款或滯銷庫存車型，但為了吸引消費者注視，誇大降價力度，容易令消費者產生誤導。文章認為，汽車企業降價處理庫存，適當回收成本是正常經營措施，但不能因此淪為價格戰，應該着眼長遠，在產品技術、質量、服務、品牌力度等方面多下工夫，致力於高質量發展，而地方政府在穩增長、促消費的過程中，營銷宣傳方式亦要恰當，共同維護市場秩序。