星島上年虧損1.38億 連蝕4載

收入倒退 毛利挫16% 業績報告內解釋，相關虧損主要受香港第5波新冠疫情影響，報章廣告收入下跌，以及去年增加開支於強化新業務、購買新聞紙及印刷費用上漲。期內，該企收入倒退2.36%至8.15億元，毛利更下挫16.8%至2.07億元。

星島去年主要收入貢獻來自廣告業務，錄5.45億元收入，按年跌逾半成。發行收入1.53億元，與2021年接近。內容銷售及新聞服務收入顯著減少29.53%至1,171.9萬元。

該企指，去年疫情和經濟不明朗，令本地消費處於疲弱狀態，加上外遊檢疫措施逐步放寬，市民外遊增加，削弱本地消費和廣告市場表現。此外，股票和金融市場動盪不定，令淡靜的樓市雪上加霜，進一步影響各行各業投放廣告支出。當中該企引用調查數據，指免費報章於去年的廣告開支總額按年下跌15%。

截至去年底，該企持現金及現金等值項目4.72億元，按年下降10.34%；流動和非流動負債分別為1.75億元和1.5億元。該企預期，香港經濟將在今年恢復正增長，並開啟後疫情時代新篇章，但復常路仍面對多項挑戰，要回到疫情前水平，還有很長的路要走。