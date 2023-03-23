中電信純利275億 派息升

中電信去年服務收入增長7.96%至4,349.28億元，流動通訊服務去年每月每戶平均收入（ARPU）僅增0.44%至45.2元，反映ARPU正逐步見頂，其中5G的ARPU更回落4.69%至50.8元，固網寬頻ARPU則增0.87%至46.3元。

上月5G用戶淨增長519萬 執行副總裁唐珂表示，正積極推動4G用戶轉換成5G計劃，預料5G滲透率能保持相對領先水平，未來將繼續強化流動和寬頻業務融合發展，預計今年兩部分ARPU將繼續保持穩定。

該企昨同時公布，上月流動通訊用戶逾3.95億戶，淨增340萬戶，其中5G逾2.78億戶，淨增519萬戶，滲透率按月升0.71個百分點至70.29%，固網寬頻用戶淨增101萬戶，接近1.83億戶。

資本開支方面，去年為925.28億元，略低過目標的930億元。首席營運官邵廣祿稱，資本開支指引按市場需求而定，僅屬指引，並不是計劃，不一定要按既定目標完成，故「指引沒有特別含意」。

不管如何，資本開支透露集團未來發展方向，今年預算提升6.99%至990億元，僅31.81%或315億元用於5G，產業數碼化的則繼續上升，佔比提高逾9個百分點至約38.4%，即加碼四成，主要用於數據中心（IDC）及雲運算技術，分別達95億元和195億元。

雲服務本年收入料千億 事實上，中電信去年產業數碼化服務收入增長19.01%至1,177.56億元，增速繼續拋離流動通訊或固網收入，佔服務收入比重增至27.07%，預計兩年後升至35%，其中雲服務天翼雲收入去年再度翻倍，增長逾1.07倍至579.03億元，預計今年收入達到1,000億元。

此外，就人工智能（AI）發展，邵廣祿指，中電信在AI上早有部署，主要在產業AI上，研發人員有逾400人，AI核心算法有逾200個。

中電信2022年業績摘要