道指高開 英通脹反彈勢續加息

英國通脹在歐美銀行業危機下仍然頑固，2月份消費者物價指數（CPI）按年升幅反彈至10.4%，漲幅終止連續3個月回落的趨勢，高過預期9.9%，繼續錄雙位數升幅，意味今日議息的英倫銀行欠缺理由暫停加息。

英國國家統計局數據顯示，價格升幅最大的項目為住屋和家庭服務、食品及非酒精飲品，以及餐廳和酒店價格，上月分別按年漲26.6%、18%和12.1%。上月扣除能源、食品及煙酒的核心CPI按年亦升6.2%，同樣高過預期。

瑞信「下場」雖已塵埃落定，惟觸發的後遺症仍是市場焦點所在，首當其衝便是其員工去向。外媒引述消息指，瑞信在瑞士的業務及其投資銀行人手涉及超過3萬人，預計將受到裁員的影響，惟消息補充，目前量化裁員人數為時過早。

FANG+指數納指跑贏標指 合併後瑞銀人手多達12萬名，料集團將縮減投資銀行的大部分業務，並關閉重疊職位，料多達三分之一，意味多達4萬名瑞信員工正面臨裁員風險。

歐洲經濟風雨飄搖之時，美國市場則嚴陣以待美國聯儲局議息結果，美股周三早段缺乏方向，道指升53點，報32,614點；標指升11點，報4,014點；以科技股為主的納指升36點，報11,899點。

美國科網巨企在上周銀行業因硅谷銀行（SVB）和Signature銀行倒閉影響下，被投資者認為是較安全的避風港。追蹤Meta、亞馬遜、Netflix及Google母公司Alphabet（FANG）及其他主要科技股的紐交所FANG+指數，截至周二止的一周上升約6%，遠高於標指同期的約2%升幅。在截至上周五的12個交易日中，納指表現亦好過標指，據eToro分析師Callie Cox報告指，這是自2017年以來最長的跑贏紀錄。

GME去季轉賺 股價曾飆52% 個企消息方面，屬「迷因股」的視像遊戲零售商GameStop（GME）於截至1月28日止第四財季，收入按年倒退1.22%至22.26億美元，惟錄得純利4,820萬美元，事隔兩年再現季度純利。

該企表示，今年將進一步削減過量的成本，包括在已退出的歐洲市場，並開始撤出該區的部分國家，又稱考慮加強包括玩具等利潤率較高的業務，股價周三早段曾升52.97%。