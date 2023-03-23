積金局：MPF無受瑞信AT1債影響

正當市場憂慮歐洲方面，瑞士信貸旗下170億美元額外一級資本（AT1）債券價值須減記「清零」，對全球銀行融資成本的影響；另邊廂美國財長耶倫則強調會在必要時擴大對小型銀行的存款保障，安撫市場信心。港股周三延續升勢，恒生指數收報19,591點，升332點或1.72%。

恒指續漲 銀行股受捧 強制性公積金管理局表示，根據強積金受託人提供的資料，強積金（MPF）基金近乎沒有投資瑞信發行的AT1債券，所以瑞銀收購瑞信一事對強積金計劃成員沒有任何影響，亦沒有對強積金投資構成任何風險。該局會繼續密切留意事態發展，並與相關監管機構及受託人保持聯繫，以確保強積金計劃成員的利益得到保障。

承接隔晚美股呈強，恒指早段曾漲516點，高見19,775點，下午大致上在19,600點關口橫行。國企指數曾升177點，高見6,726點，收市升90點或1.37%，收報6,639點；科技指數曾升107點，高見4,072點，收市升43點或1.1%，收報4,009點。港股總成交額近1,070億元，港股通錄淨買入30.73億元，連續11日合計吸納「北水」327.37億元。

領展行政總裁王國龍表示，或將部分資產的權益售予資本夥伴，同時期望與「志同道合」的資本夥伴合作，減低資金壓力，擴大管理資產規模，藉此提高盈利、維持增長和派息等；形式除了組成合資企業，也可能是投資現有私人或公開上市平台，也可能創建新的私募基金；向具有主題投資策略和範圍的資本夥伴籌集資金，並由領展共同投資於此類基金工具。