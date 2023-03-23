英偉達向華售特製次級AI晶片

美國近日公布《晶片法案》中限制受補貼的晶片公司在華擴產的條款，官員今日還為此赴南韓。作為美國最有代表性的無廠半導體公司英偉達（Nvidia）雖然不涉足晶片生產，但其業務卻不避嫌，甚至繼續向中國企業供應高端人工智能（AI）晶片。惟這些晶片都屬於「閹割版」，能夠繞過美國此前另一項出口禁令。

英偉達行政總裁黃仁勳接受內媒訪問時表示︰「在中國，我們有特製的Ampere和Hopper晶片。」中國的企業雲服務供應商可用這些晶片提供服務，讓初創公司借助這些頂級系統開發AI模型。

傳輸速度削減一半 美國已禁向中國出售高端版本的Ampere和Hopper晶片，即A100、H100型號或更先進的晶片。據報道，英偉達去年已開始將A100晶片效能削弱，製造出專門適用於出口中國的A800晶片；最近其用類似方法，製造出比H100效能次一級的H800晶片，後者晶片之間傳輸速度只及前者一半。

英偉達股價周三早段升3.02%，高見269.87美元，以此計算年內已累升84.54%，跑贏大市。該公司作為圖像處理器（GPU）領域龍頭，所提供的晶片乃是當前用於研發AI模型最有效率的工具，因而受追捧。黃仁勳又透露，經歷4年開發後，英偉達已完成全新的AI加速技術「cuLitho」，該技術是台積電、ASML及新思科技4方合作的成果。台積電將於今年6月，把這套AI系統導入兩納米製程試產，用於提升製程良率，並縮短量產時程。

英偉達的亮麗表現，與當前仍處於周期低谷的晶片行業形成鮮明對比。國際半導體產業協會（SEMI）稱，由於晶片需求疲，下調今年全球晶圓廠設備支出總額預測，料由去年980億美元歷史新高，下滑22%至760億美元，即使明年也只會反彈至920億美元，未能重拾輝煌。