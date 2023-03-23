京東健康去年轉賺3.8億 不派息

知乎虧損擴大7.6%

收入增長主要由於銷售醫藥和健康產品所得商品收入增長54.2%至403.66億元，年度活躍用戶數量淨增約3,100萬至逾1.54億，惟毛利率稍降2.29個百分點至21.16%，主因產品組合及促銷的變動。不過，該企為淨現金公司，沒有借款，連同現金流轉正，現金及現金等價物去年底增至187.17億元。