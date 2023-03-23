京東健康去年轉賺3.8億 不派息
周三有多家中資網企「放榜」公布業績，其中，網上醫療健康平台京東健康(06618)公布，去年收入增長52.32%至467.36億元（人民幣‧下同），扭虧轉賺3.8億元，經調整純利按年增長86.59%至26.16億元，不派股息。
知乎虧損擴大7.6%
收入增長主要由於銷售醫藥和健康產品所得商品收入增長54.2%至403.66億元，年度活躍用戶數量淨增約3,100萬至逾1.54億，惟毛利率稍降2.29個百分點至21.16%，主因產品組合及促銷的變動。不過，該企為淨現金公司，沒有借款，連同現金流轉正，現金及現金等價物去年底增至187.17億元。
網上討論區知乎(02390)去年總收入上升21.81%至36.04億元，虧損按年擴大7.6%至15.81億元，不派股息，惟末季按年少蝕53.12%至1.79億元。就內容業務，該企表示會不斷更新盈利模式，以加強對內容創作者的激勵機制並加強多重增長引擎。
該公司去年平均月活躍用戶按年升約5.63%至1.013億，末季平均每月訂閱會員按年增長逾倍至1,300萬。去年底總負債19.61億元，持現金及現金等價物45.25億元。
寶尊淨營收跌一成
另外，寶尊電商(09991)去年總淨營收下跌10.59%至84億元，虧損擴大1.97倍至6.53億元，惟末季經調整純利按年增長82.71%至1.38億元。管理層展望未來，看到零售線上與線下正在加速融合，需要通過技術和數碼化賦能，更精準有效地與消費者互動。而自今年2月以來，內地經濟呈現「煙火氣」，相信零售業會逐步向好。
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