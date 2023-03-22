中美強芯大撒幣 企業人才何所歸

美國去年公布總值530億美元的《晶片法案》，意在以補貼形式支持本地晶片業發展，但設下頗「辣」的條款，包括要求外資企業交出關鍵技術，以及在一定期間內不得投資中國，並要求晶片廠交出公司交易帳冊、重要客戶名單等商業機密，企業形容「極惡啃」！另邊廂，中國擬向內地晶片巨企發放補貼大開方便門，更堅持改革開放，營造更有利吸引外資與海外人才的環境。兩強大撒幣打響晶片戰，但戰略明顯不同，賽果就看企業與人才歸何方！

中美世紀博弈，主題是數碼新經濟，智能化、數碼化等趨勢，皆離不開晶片應用。所以，若以數十年前，美國憑着建立「石油美元」來稱霸世界經濟，則當今的「晶片」就是「新石油」，主宰着誰是未來世界經濟的霸者。

過去美國利用亞洲的成本優勢，將晶片製造外包亞洲，推動亞洲晶片業發展。除了日、韓、台外，中國內地更是後來居上，料到2025年將成全球最大晶片產地，凌厲的發展勢頭迫使美國祭出史上最猛的產業補助方案迎戰。

美國除了向本地晶片企業提供大量補貼外，還限制美國公民、企業或組織必須取得許可證，才能將晶片技術、產品帶往中國，更迫使其盟友如荷蘭、日本停止向中國供應晶片設備。其整個戰略說白了就是不公平競爭，無所不用其極來保持霸主地位。中國晶片業短期固然捱打，但美國亦不一定會是贏家。

這些年全球最完善的製造業產業鏈，不在美國，而在中國。美國一下子要與中國脫鈎，但美企限於成本和人力資源結構問題，根本無法一下子取代中國的產能，結果只會換來商品價格上升，加重通脹壓力。

再看美國的補貼政策，同時對企業施以不少不合理的條款，這是為何時至今日，南韓基於自身利益，並未正式加入美國呼籲停供晶片設備予中國的原因。別忘記，中國不只是晶片製造的對手，還是晶片消費的需求大國，誰也不願意失去中國這大客。

當然，這場晶片戰除了鬥錢多外，就是搶人才！在高科研究與人才培訓方面，誠然過去美國領先，惟其教育與人力資源培訓政策未有與產業發展與時並進，結果造成了專業人力斷層的問題。肯花錢起廠，但找不到足夠的技術人員的話，強芯大計只會徒勞。

中國在本地人才資源培訓上正後來居上，更重要是，改革開放政策致力改善生活、工作及產業環境，吸引外資及人才來華發展，與美國的「關門自強」取向形成強烈對比。再看這些年美國社會如槍械、貧富懸殊問題嚴重，單單是政府債務上限問題，國會爭拗一事無成；反觀中國社會穩定，防疫已盡顯體制優勢。當中國的晶片產業政策更側重扶持重點戰略企業，加快實現自給自足，配合完善的產業鏈和龐大的消費群支持，良佳的產業前景將成搶人才的最有力武器，最終資金與人才自會選邊站。

說到底，晶片不能光靠砸錢就可以做到，況且中美也不缺錢。接下來，就得看兩國的戰略，誰能贏得企業與人才，就能贏得市場！