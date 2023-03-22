股市估市：港股業績高峰期 短線仍偏淡

歐美金融股紛擾，削弱投資者信心，入市意欲低迷，港股成交偏淡靜。市場聚焦於美國聯儲局議息結果，普遍預期加息0.25厘，惟點陣圖預示的利率峰值才是關鍵。

另外，港股進入3月底的業績高峰期，投資者焦點在於企業指引，大市欠缺方向，續於低位拉鋸，恒生指數有機會下試18,649點，相當於2022年10月14,597點升至2023年1月22,700點，按黃金比率調整0.5倍。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）