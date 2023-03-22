股市估市：港股業績高峰期 短線仍偏淡
歐美金融股紛擾，削弱投資者信心，入市意欲低迷，港股成交偏淡靜。市場聚焦於美國聯儲局議息結果，普遍預期加息0.25厘，惟點陣圖預示的利率峰值才是關鍵。
另外，港股進入3月底的業績高峰期，投資者焦點在於企業指引，大市欠缺方向，續於低位拉鋸，恒生指數有機會下試18,649點，相當於2022年10月14,597點升至2023年1月22,700點，按黃金比率調整0.5倍。
板塊方面，百威亞太(01876)去年第四季業績略低於預期，但隨着內地銷售渠道重啟，今年1至2月復甦加快，故今年展望樂觀。百威產品升級將可推動內地平均單價增長，繼去年11月於高端及超高端細分市場提價後，再於3月1日調高核心及大眾品牌細分市場售價。
基於看好今年食肆及夜場銷售渠道復甦，啤酒生產成本壓力緩和，有助利潤修復。另一龍頭華潤啤酒(00291)將於本周公布業績，將會更新營運表現近況。
六福上望30元
個股方面，可留意六福集團(00590)。受中港兩地全面通關，內地訪港旅客回升，有利奢侈品市場回暖，集團料可受惠。旅遊發展局預測今年訪港旅客達到2,580萬人次，約為2019年的46%，加上本地社交距離措施解除，婚嫁活動復常，利好黃金珠寶需求。六福港澳業務收入佔比較大，香港零售復甦的受惠程度更高，股價上望阻力位30元，支持位24元。
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