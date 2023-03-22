宏觀剖析：美元低迷或預示經濟衰退

今年，讓投資者夜不能寐的或許是經濟增長而非通脹。由於投資者的關注焦點有所改變，值得剖析一下去年表現亮眼的贏家，並重新審視美元在投資組合中的角色。

回顧去年，美元表現所反映的是一種被稱為「美元微笑」的現象。「美元微笑」是Stephen Li Jen在20年前觀察到的現象，所指的是在美國經濟強勁且市場氣氛樂觀，以及環球經濟表現不佳且投資者風險胃納偏低這兩種截然不同的情景下，美元跑贏其他貨幣的情況。

該理論認為，當美國經濟及國內生產總值（GDP）增長強勁時，投資者將大量投資到美國資產之上，從而進一步推高美元價值。另一方面，投資者將在風險趨避的環境下湧向美元等避險資產，巨大的需求將再度推高其價值。

在這兩種極端情景之間，若美股表現跑輸環球其他市場，美元資金將流向風險較高但表現較佳的資產，繼而令美元落入困境，而這正是目前的情況。展望未來，有可能面臨美國較其他國家更早落入經濟衰退的罕見情況。以往，每當美國經濟陷入衰退，環球其他地區總是步美國後塵。

資金轉投回報較佳資產 根據一項環球景氣模型（Global Wave Model）所界定的環球經濟衰退期，以美匯指數計算回報。該模型由7個權重相等的成分組成，包括工業信心、消費信心、產能利用率、失業率、生產者價格、信貸息差及盈利修正率，涵蓋30多個國家。當中發現，當美國較環球其他地區更早落入經濟衰退時，投資者會選擇投資於表現較佳的資產，而美元將會受挫。另外，如美國及環球其他地區均陷入經濟衰退，美元的命運將會逆轉，因投資者將湧向被視為避險資產的美元，從而推高美元的價值。

綜觀整個投資領域，只有少數資產類別在去年錄得正回報，而美元就是其中之一。投資者將美元用作終極避險資產。在貨幣籃子中，美元幾乎勝過其餘所有貨幣，而且投資者很難找到任何資產類別替代。現時預測，美國經濟將於今年稍後時間率先步入衰退，直至環球各經濟體系均落入衰退前，美元表現或會維持低迷。

在美國經濟較環球其他地區更早出現衰退的情況下，利率軌迹、避險地位，以及更重要的流動性等其他驅動因素都是較值得關注的指標，因此，在分析美元投資的潛在裨益時，不妨着重研究貨幣政策及流動性狀況等驅動因素。

施羅德投資