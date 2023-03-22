基金視野：內地引領亞洲市場復甦

雖然內地經濟重啟，全球各地經濟在今年仍將面臨不少挑戰，惟相信只要注意及平衡以下風險，投資者仍有相當大的空間可加注亞洲市場。內地經濟增長加速，將帶動亞洲經濟，有利於亞洲市場在今年及之後跑出。

華通脹溫和有助穩增長 內地監管房地產行業的架構，是依據中央政府實現經濟增長與公平社會之間達到均衡的目標而制訂，因此，投資者應可期待內地經濟呈現更溫和及持續的增長；當局政策將聚焦在鼓勵創新和製造業、提高人均收入、縮小貧富差距，並實行更進一步的市場改革。儘管當局的相關舉措令人鼓舞，投資者仍應持續留意房地產行業轉弱的信號，在評估內地經濟風險與機會的兩端找到大致的平衡。

另一風險是，經濟重啟後恐將導致內地通脹上揚，這在其他國家走出疫情時都曾發生。不過，相信內地經濟重啟後的通脹相當溫和；雖然其核心消費物價指數可能再升，但不認為會高至其他已發展國家的水平。其中一個原因是，內地家庭儲蓄增加，但封城期間當局針對個人及企業提供的援助，比美國及澳洲低很多；還有是亞洲各國食品通脹的情況跟其他國家大相逕庭。

舉例來說，受過去兩年俄烏事件及供應鏈議題所影響，亞洲除外的新興市場國家食品通脹大幅飆升，西方國家民眾主食小麥及玉米的價格同樣大漲。不過，亞洲食品通脹及稻米價格卻能維持穩定。故此，內地通脹大幅上揚的可能性不大，預期內地當局將維持支撐經濟增長的政策方向。

由於現時通脹水平及利率環境不同，內地政府國債孳息率低於美國，故內地經濟重啟為固定收益投資者創造短期投資機會，令內地債券市場間接受益，而真正受惠的是亞洲其他貿易夥伴國的信用債券及本土貨幣。

亞幣受惠區內貿易暢旺 內地最大的貿易夥伴是由10個會員國所組成的東南亞國家協會（ASEAN），簡稱東協，以及其他4個非東協會員國，均名列內地前13大貿易國名單之中。內地是其中8個國家的最大貿易夥伴，也是其餘國家的第二或第3大貿易夥伴國。預期內地經濟重啟，將紓緩區域內的供應鏈壓力，並將直接提振某些行業。其中一個可能受惠的領域就是旅遊業，因為內地出境旅遊觀光將在疫後開始復甦。

與內地貿易量增加，將有利這些國家的企業債券市場，而該等國家的貨幣也會受惠。鑑於強美元近期出現轉弱趨勢，去年亞洲貨幣面對的最大逆風因素已消散，新興亞洲貨幣也已開始大幅回升。即使美元出現反彈，以總回報的角度來看，相信亞洲高孳息率國家的貨幣將比區內其他貨幣表現更佳。

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