銀主拍賣：豪景花園兩車位獲搶高三成售出

環亞物業拍賣區蘊聰表示，是次拍賣氣氛不俗，有約50至60人出席，並賣出3項物業，當中，包括上述豪景花園3期D座2樓雙號車位，以及3樓單號車位。該批銀主車位吸引約10組客到場參與，兩車位開價同為38萬元，最終2樓及3樓車位搶高至51萬元及52萬元賣出，較開價高出約34.2%與36.8%。

觀塘工廈單位173萬沽

另外，同場亦拍出觀塘The Icon中層9室工廈銀主盤，實用面積約182方呎，以開價173萬元交吉拍出，呎價約9,505元。區又指，今次拍賣會有部分物業競投出價雖貼近銀主或業主的底價，惟最後都未能售出，反映買賣雙方在價格上存在差異，同時，到場準買家競投態度亦較之前審慎，相信是與美國即將議息及瑞信事件造成的心理影響有關。另方面，今日忠誠拍賣亦將推拍將軍澳日出康城領都單號銀主車位，開價173萬元。