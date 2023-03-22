工商舖交投：中環舖半世紀升值292倍

中港兩地通關，帶動工商舖物業交投趨旺，部分持貨多年的業主亦沽貨。市場消息指，中環摩羅上街一個地舖，以約2,050萬元易手，物業逾半世紀升值約292倍。

大圍地舖5200萬獲承接

另外，大圍積福街68至74號地下C舖，建築面積約1,200方呎，連入則閣樓約500方呎，以約5,200萬元登記售出。該舖月租收入約12萬元，以最新成交價計算，租金回報率約2.8厘。據了解，物業原業主於約47年前以約30萬元買入，至今帳面升值約5,170萬元或約172倍。消息又指，旺角花園街仁康大廈地舖等，市傳以約1.15億元轉手。