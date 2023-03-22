700伙新盤周末搶客
瑜一1B期加推
新盤排山倒海展開銷售，兩個全新盤齊齊「晒冷式」盡推。華懋集團發展的何文田站瑜一第1B期及長實集團(01113)等合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第2期，昨分別加推最後67伙及108伙，並將於周六正面交鋒。連同餘貨計，一手市場於周末兩日有至少700伙推售，勢為逾7個月以來銷情最熾熱的周末。
該集團銷售總監封海倫表示，瑜一第1B期原價加推價單3號，提供67伙，折實平均呎價約29,318元。加推單位包括49伙兩房戶及18伙三房戶，折實售價1,171.81萬至3,045.29萬元，折實呎價約25,530元起。按定價計，加推單位市值逾14億元。
項目將於周六悉數發售3張價單共179伙，並於周日招標發售4伙四房戶，意味該期數提供的183伙將一次過推售，入場戶為第3B座19樓E室，一房間隔，折實價786.84萬元。至於周六的銷售會劃分為A1組、A2組及B組，優先的A1組別，須選購兩至4伙，當中至少一伙為三房，最多只可購一伙一房。
該盤過去5日已累接逾6,200張入票，按價單發售單位量計，已超額認購逾33倍，並將於周四截票，周五抽籤。發展商透露，第1B期項目銷售結束後，有機會接力推售同系列第1C期。
該集團銷售總經理陳慕蘭稱，項目會所The Retreat連園林面積逾9.5萬方呎，提供逾30項設施，包括宴會廳、室外及室內游泳池、空中花園及戶外燒烤場等。
飛揚2期晒冷
針對上車一族並採取低價策略的飛揚第2期，於周六推售全數400伙。長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，項目原價加推最後108伙，折實平均呎價約12,997元，單位集中於第3座，包含20伙屬天台特色戶，戶型涵蓋一至三房，折實價329萬至1,036.3萬元，折實呎價約11,545元起。
她續指，項目將於周六上午9時半展開銷售程序，屆時會進行即場抽籤。銷售當日會分兩輪揀樓時段，第一輪優先揀樓的買家可購一至4伙，惟必需包括最少一伙三房戶。該盤將於周五下午截票。即將發售的400伙中，入場戶為第5座1樓H室一房戶，實用面積266方呎，折實價306.9萬元。整體有約74%單位折實價低於600萬元。
維港滙II將賣118單位
餘貨盤亦把握旺市出擊。信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，落實周六發售118伙，包括以價單形式推售55伙及招標出售63伙。銷售安排顯示，招標單位招標期3月25日起至6月30日，至於整個維港滙系列項目至今累售918伙，套現逾141億元。
天璽四房呎售9萬破頂
豪宅新盤交投量持續增加，月內已錄至少13宗億元大額成交，當中更不乏高價個案。新鴻基地產(00016)的九龍站天璽，昨以招標形式售出一伙四房戶，呎價逾9萬元創項目紀錄新高。上述為天鑽璽的88樓A室，實用面積1,574方呎，連一個車位以近1.42億元沽，呎價約90,188元。
柏蔚山1.25億成交
同時，新世界發展(00017)的北角柏蔚山售出頂層複式戶。單位為第3座33及35樓A室，實用面積2,502方呎，四房四套間隔，享海景，連兩個車位以逾1.25億元成交，呎價為50,000元。該項目全盤提供611伙，由2018年6月起開售，迄今累沽610伙，套約160億元，尚餘最後一伙待售單位為複式戶。
此外，恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧壹隅昨再沽出兩伙，月內暫沽40伙。最新沽出單位包括1座9樓A室，兩房連儲物室間隔，成交價976.59萬元，呎價約21,848元。
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