700伙新盤周末搶客

該集團銷售總監封海倫表示，瑜一第1B期原價加推價單3號，提供67伙，折實平均呎價約29,318元。加推單位包括49伙兩房戶及18伙三房戶，折實售價1,171.81萬至3,045.29萬元，折實呎價約25,530元起。按定價計，加推單位市值逾14億元。

項目將於周六悉數發售3張價單共179伙，並於周日招標發售4伙四房戶，意味該期數提供的183伙將一次過推售，入場戶為第3B座19樓E室，一房間隔，折實價786.84萬元。至於周六的銷售會劃分為A1組、A2組及B組，優先的A1組別，須選購兩至4伙，當中至少一伙為三房，最多只可購一伙一房。

該盤過去5日已累接逾6,200張入票，按價單發售單位量計，已超額認購逾33倍，並將於周四截票，周五抽籤。發展商透露，第1B期項目銷售結束後，有機會接力推售同系列第1C期。

該集團銷售總經理陳慕蘭稱，項目會所The Retreat連園林面積逾9.5萬方呎，提供逾30項設施，包括宴會廳、室外及室內游泳池、空中花園及戶外燒烤場等。

飛揚2期晒冷 針對上車一族並採取低價策略的飛揚第2期，於周六推售全數400伙。長實營業部助理首席經理楊桂玲稱，項目原價加推最後108伙，折實平均呎價約12,997元，單位集中於第3座，包含20伙屬天台特色戶，戶型涵蓋一至三房，折實價329萬至1,036.3萬元，折實呎價約11,545元起。

她續指，項目將於周六上午9時半展開銷售程序，屆時會進行即場抽籤。銷售當日會分兩輪揀樓時段，第一輪優先揀樓的買家可購一至4伙，惟必需包括最少一伙三房戶。該盤將於周五下午截票。即將發售的400伙中，入場戶為第5座1樓H室一房戶，實用面積266方呎，折實價306.9萬元。整體有約74%單位折實價低於600萬元。

楊桂玲（左）指，飛揚第2期全盤400伙市值23.6億元。 兩個新盤周六首輪開售資料 九龍站天璽月內暫沽兩伙，吸金逾兩億元。