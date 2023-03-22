未補價居屋：港島居屋曉翠苑賣260萬 6年半低

白居二購買力退減，未補價第二市場居屋交投放緩，樓價亦失去支持，港島區同類物業不足「3球」有交易。小西灣曉翠苑一個兩房單位僅以約260萬元售出，創屋苑6年半售價新低。

宏智物業秦志豪指出，該單位為B座高層8室，實用面積約401方呎，兩房設計，原以330萬元放售，減價70萬元成交，減幅超過兩成，成交呎價約6,484元。據香港房屋委員會資料，對上樓價低位於2016年8月錄得，當時一個實用面積約402方呎低層戶，以240萬元售出。

景新臺移民盤490萬沽 此外，同類市場連錄移民盤成交，祥益龍超君表示，由房協發展的屯門居屋景新臺1座中層D室，實用面積約660方呎，三房間隔，原業主有意移民，減價10萬元後，以490萬元未補價成交，呎價約7,424元。原業主於2008年以約137萬元入市，現帳面升值約353萬元。

利嘉閣余文偉稱，長沙灣麗翠苑1座中層13室，實用面積約452方呎，屬兩房戶，原業主已移居外國，授權家人簽約出售，第二市場成交價525萬元，呎價約11,615元。原業主2019年以293.6萬元向房委會購入單位，帳面升值約231.4萬元，升幅約78.8%。