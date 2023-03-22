美孚蝕讓3周6宗

兩房揸6年照輸 新盤開價貼近二手市場，拖累該市場做價持續低位徘徊，並再有大型屋苑出現蝕讓個案。九龍指標屋苑荔枝角美孚新邨，在短短約3周期間，連錄至少6宗帳面虧蝕成交，剛沽出兩房單位業主，持貨6年仍帳蝕15萬元離場。九龍灣德福花園兩房單位成交，於5年多期間帳面也跌價62萬元。

德福逾5年跌價9% 美聯吳志輝表示，上述為美孚新邨3期百老匯街65號高層C室，實用面積約509方呎，有裝修，望內街景，剛以655萬元售出，呎價約12,868元。原業主於2017年7月以670萬元購入，單位約6年帳面貶值約2.2%。若以該盤本月暫錄約28宗買賣計，逾兩成買賣屬蝕本成交。

德福花園屬九龍區鐵路站上蓋大型住宅項目。中原賴仲軒稱，該盤3月暫錄約4宗買賣，包括N座中層11室，實用面積約494方呎，剛獲同區上車客以618萬元承接自用，呎價約12,510元。據悉，原業主於2017年12月以680萬元購入上址，現轉手帳面蝕讓約9%。

觀塘半新盤凱滙本月連錄跌價買賣。市場消息透露，屋苑1座一個中層單位，實用面積約583方呎，兩房設計，日前以約1,076萬元成交，呎價約18,456元。原業主於2019年登記購入，最新成交價較約4年前帳面低近40萬元。

貝沙灣海景戶貶百萬 近日長沙灣西九四小龍業主都要損手。利嘉閣李啟昌指，其中昇悅居7座中層D室兩房戶，實用面積約491方呎，望市景。同區上車客因早已習慣區內生活環境，睇樓後稍為議價，僅獲減價4萬元，即以806萬元購入，呎價約16,415元。原業主於2018年斥約828萬元購入單位，持貨約5年轉手帳蝕22萬元。

港島豪宅屋苑情況相若。中原黃家俊表示，南區貝沙灣一房戶向來鮮有放盤，其中6期1座高層B室，實用面積約459方呎，享海景，以1,180萬元易手，呎價約25,708元。他又指，原業主於2018年以1,280萬元買入，持貨約5年沽貨帳蝕100萬元，單位貶值約7.8%。

近日二手市場重現低價買賣。該行王勤學稱，元朗PARK YOHO Venezia第6A座低層D室，實用面積約723方呎，叫價868萬元，最終以820萬元易手，呎價約11,342元，較日前同類型低位再低約3.3%，創屋苑套三房戶今年新低。原業主持貨約3年，帳面僅獲利10萬元。