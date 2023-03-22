簡訊一覽
●金山軟件(03888)去年第四季收入按年增長15.93%至21.12億元（人民幣‧下同），其中辦公軟件及服務收入按年增長20.6%至10.9億元，網絡遊戲及其他收入按年增長11.33%至10.22億元；期內純利4,673.2萬元，按年及按季均扭虧。全年計，蝕60.48億元，末期息每股13港仙，按年增8.33%。旗下金山辦公打算發行全球存託憑證（GDR）於瑞士掛牌。
●順風清潔能源(01165)發盈警，預告去年虧損1.79億元，虧損按年收窄74.09%，因期內確認出售上海順能錄1.27億元收益、財務擔保結算錄1.91億元收益、集團太陽能電站減值虧損按年少約94%，以及財務費用按年減少約27%。
●國美金融科技(00628)發盈警，預告去年虧損500萬至1,000萬元，按年減少約92.18至96.09%，主因期內商業保理業務和其他金融服務經營溢利增長，以及收購天津冠創美通電子商務有限公司的預付款項減值虧損減少。
●H&H國際控股(01112)公布，截至去年底止全年純利6.11億元（人民幣‧下同），按年增長20.31%，末期息每股0.38港元。
●新入伙租盤受捧。美聯吳焯誠表示，大圍柏傲莊3月首兩周已錄50宗租賃成交，包括7A座中層E室，實用面積約264方呎，開放式間隔，原先叫租1.6萬元，由於洽租的同區工作外籍租客要求提供基本傢俬，遂加租500元，以每月1.65萬元租出，呎租約62.5元創項目新高，以2020年購入價計，租金回報約3厘。
●發展商近日積極推盤。美聯指，財政預算案公布後的27日，新盤成交量共錄1,645宗，較對上的27日錄659宗，增加約1.5倍。由於從價印花稅調整，一手市場推盤集中於最受惠的逾600萬至1,000萬元單位，預算案公布後錄942宗同類成交，較對上同期增逾4.2倍。
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