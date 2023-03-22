●新入伙租盤受捧。美聯吳焯誠表示，大圍柏傲莊3月首兩周已錄50宗租賃成交，包括7A座中層E室，實用面積約264方呎，開放式間隔，原先叫租1.6萬元，由於洽租的同區工作外籍租客要求提供基本傢俬，遂加租500元，以每月1.65萬元租出，呎租約62.5元創項目新高，以2020年購入價計，租金回報約3厘。

●發展商近日積極推盤。美聯指，財政預算案公布後的27日，新盤成交量共錄1,645宗，較對上的27日錄659宗，增加約1.5倍。由於從價印花稅調整，一手市場推盤集中於最受惠的逾600萬至1,000萬元單位，預算案公布後錄942宗同類成交，較對上同期增逾4.2倍。