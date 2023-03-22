絲絲講場：西澳角子機每局限注52蚊

病態賭博喺好多社會都有，唔少政府都會主動「做啲嘢」去防止。話說今年7月1日起，澳洲西澳省首府珀斯就會先從澳洲人最鍾意玩嘅角子機開刀，每局最高投注額只得10澳元，即係大約52港元，而且需要用指定嘅預付卡去玩，方便官方去追蹤邊位落注，同埋玩咗幾耐。

搞到咁麻煩，點解唔索性禁咗佢呢？咁明眼人都睇到，賭稅係好多政府穩定嘅收入來源，無理由斷自己米路係咪？情況有啲似香港係咁加煙稅，同埋令食煙嘅人覺得好麻煩。

中文所講嘅角子機或者老虎機只係一個總稱，其實有好多款式。西澳省今次講到明，視像形式嘅撲克牌機，將會全省禁絕；其他形式嘅角子機或者叫做Gaming Machine嘅博彩機，只可以喺賭場出現。至於西方人好鍾意流連嘅酒吧、酒館、俱樂部等以後都唔畀玩角子機。暫時西澳省係全澳洲規管角子機最嚴厲嘅省份，其他省跟唔跟變得有啲壓力。

賭仔沉迷 輸錢倍增 咁角子機造成嘅問題有幾嚴重呢？根據澳洲新南威爾士省嘅統計，喺1997年准許酒店經營角子機之後，該省每人平均賭博輸錢由當年嘅635澳元（約3,342港元），升到去2020年嘅1,508澳元（約7,937港元），即係成1.3倍。市民若沉迷賭錢，會造成唔少家庭問題，所以當地政府出師有名！

余絲韻