中糧包裝全年盈利4.8億

期內，主營奶粉罐、金屬蓋包裝的馬口鐵包裝業務，及主要用於奶瓶和洗頭水瓶包裝的塑膠包裝業務收入分別按年跌5.56%和增5.06%，至42.12億元和6.74億元；收入主要靠生產單片罐和兩片飲料罐的鋁製包裝業務，收入按年增20.27%至53.68億元，推動集團整體收入增長7.2%至102.55億元。