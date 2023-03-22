中糧包裝全年盈利4.8億
青島啤酒罐和「老乾媽」金屬蓋等金屬包裝生產商中糧包裝(00906)公布，截至去年12月底止年度業績，按年多賺5.19%至4.86億元（人民幣‧下同），擬派末期息每股11港仙。
期內，主營奶粉罐、金屬蓋包裝的馬口鐵包裝業務，及主要用於奶瓶和洗頭水瓶包裝的塑膠包裝業務收入分別按年跌5.56%和增5.06%，至42.12億元和6.74億元；收入主要靠生產單片罐和兩片飲料罐的鋁製包裝業務，收入按年增20.27%至53.68億元，推動集團整體收入增長7.2%至102.55億元。
公告顯示，去年受原材料價格上升影響，使整體毛利率按年跌1.4個百分點，至12.5%。展望今年，隨着疫情防控工作逐漸優化，實體消費需求料逐漸恢復，過去幾年受到限制的消費需求將趨於正常化。
料內地政策提振消費
集團又指，居民的未來收入和消費信心正恢復，預防性儲蓄有望逐步釋放為消費需求，疊加隨着內地一系列促進消費的政策出台和落實，政策效應漸漸顯現，進一步提振消費市場。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：