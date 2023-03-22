思摩爾對今年業務樂觀

去年少賺52% 續拓海外 思摩爾去年純利僅錄25.1億元（人民幣‧下同），按年跌52.51%，每股盈利41.66分，派末期息8港仙；若扣除中國貿易商的出口銷售，去年思摩爾於中國市場面對企業客戶銷售的收入「腰斬」，按年降51.9%，其中第三及第四季分別按年狂瀉56.3%及82.5%，單計12月更勁跌約90.1%，相關中國市場業務佔總收入比例從2021年的34%降至去年的18.5%。

副總裁兼封閉式事業群總裁韓紀雲相信，隨着煙草味電子煙推出，傳統煙民轉投電子煙，對內地需求及銷售仍樂觀。副總裁王鑫補充，內地電子煙規管全面落實，全行業受影響，但市場已逐步適應、監管已落實到位，只待消費需求恢復，更認為「市場春天將會到來」，尤其是監管政策不確定性已排除。

海外市場方面，管理層料歐洲市場增長勢頭持續，會繼續拓展海外市場，特別是東南亞、中東及新西蘭。去年思摩爾在歐洲和其他市場面對企業客戶銷售收入按年上漲53.4%，佔總收入比例升至38.3%。

思摩爾近年業務多元化，副總裁兼首席財務官王貴升指，今年會將醫療業務研發投入佔比增至逾兩成。該企股價昨日飆8.55%，收報10.4港元。