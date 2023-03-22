標普：龍湖能抗內房風險
內地房地產行業終度過「嚴冬」，多間評級機構紛紛唱好內房及物管股的投資前景。國際評級機構標準普爾昨發表報告指，內地民營房企龍頭之一的龍湖集團(00960)流動性將保持充足，並能抵禦內地樓市低迷時帶來的相關風險，又料公司將持續削減債務，今年度經調整的債務料下降5至10%。
綠景融信預告去年虧蝕
標普指，龍湖的資本結構管理良好，經營模式平衡，執行能力穩健，以及一、二線城市的滲透率上升，將可為公司的經營提供額外支持，料其房地產開發業務利潤率將在未來12至24個月內企穩，而今年的槓桿水平亦有望改善到3.7至3.9倍。
南通住房公積金貸額提高
地方政府續出招托市，消息指江蘇南通調整住房公積金相關政策，住房公積金最高貸款額度由每戶80萬元提升至100萬元；個人最高貸款額度由每人40萬元提升至50萬元，並明確支持公積金繳存人用公積金支付買樓首期。
此外，近期歐美銀行業風聲鶴唳，內地監管當局亦加強金融風險監控。內媒指中銀保監人身險部近日將組織保險行業協會及8家壽險企業開展調研，重點關注利率、投資收益及負債成本等。
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