標普：龍湖能抗內房風險

綠景融信預告去年虧蝕

標普指，龍湖的資本結構管理良好，經營模式平衡，執行能力穩健，以及一、二線城市的滲透率上升，將可為公司的經營提供額外支持，料其房地產開發業務利潤率將在未來12至24個月內企穩，而今年的槓桿水平亦有望改善到3.7至3.9倍。