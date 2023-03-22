貿發局出口指數未轉正面

香港與內地在2月初全面通關後，本地出口商信心顯著改善，香港貿發局公布今年首季出口指數回升至39水平，但仍未重返50以上的正面區域，且貿發局維持全年出口增長5%的預測不變。研究總監范婉兒表示，上調全年出口增長預測機會率較之前增加，但需留意外圍經濟的影響。

外圍負面因素較多 貿發局形容，恢復正常通關帶來的積極影響，預計將在未來數月全面展現。范婉兒進一步補充，儘管當前外圍負面因素比利好因素多，但假設歐美的金融事件沒有演變成金融危機，未來數月料將全面反映通關帶來的推動作用，包括香港下半年整體出口將逐步回升。

不過，她亦坦言，外圍經濟複雜多變，進行預測研究比以往困難，特別是歐美的消費情緒將左右出口。若美國出乎預期地大幅加息、金融事件惡化變為金融危機，令恐怖情緒蔓延，將打擊消費及出口市場復甦。

值得留意是，今年首季採購指數依然低迷，按季續跌至28.4。另外，是次調查還問及在跨境陸路貨運復常後，內地與海外地區之間通過香港轉運貨物的情況和恢復速度。目前有經香港轉口貨物的貿易商中，有19.6%預期今年經香港的出貨量會下降。針對計劃減少經港轉運的原因，最多貿易商表示是因應終端用戶的要求，佔約45.9%。

展望未來，約55.7%受訪者預計生產及營運成本將上漲，當中逾八成憂慮原材料價格上升，其次是物流和人力成本增加。