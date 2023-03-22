港信貸市場復甦
信用卡新貸宗數增29% BoC Pay消費交易升
全球資訊公司環聯發布《2022年第四季信貸行業分析報告》顯示，香港在全面通關、就業改善及私人消費開支回升的情況下，信貸需求及供應反映了消費者信貸活動在去年最後一個季度逐步復甦。此外，中銀香港(02388)亦公布，旗下BoC Pay今年2月的消費交易筆數按年上升超過40%，而與餐飲、超級市場及生活百貨類等相關的消費筆數佔比更超過80%，反映本地消費市道回暖。
環聯的報告指出，新增貸款宗數（衡量新開戶口數量的指標）在去年第三季（此為新增貸款宗數的最新數據）於3大主要消費者信貸產品類別均見增幅，包括信用卡、信用卡貸款及無抵押循環貸款。當中增幅最大的為信用卡貸款，其新增宗數按年增加29%。其次為無抵押循環貸款，雖然在經歷兩年快速增長後有所放緩，但新增宗數仍按年增長2.1%。信用卡是最廣泛持有的消費者信貸產品，其增長趨勢持續，新增宗數按年增加1.8%。
碌卡欠款上季多7.3%
報告顯示，信用卡應繳款項結欠於去年第四季按年增長7.3%，反映消費者信心改善及消費動力持續，很大程度帶動了消費者重新投入信用卡市場，從而令信用卡市場普遍復甦及增長。此外，香港消費者對家庭財政的樂觀情緒增加，78%消費者預期在未來數月的家庭收入會上升或維持平穩。
然而，並非所有信貸產品均呈現整體增長。無抵押個人貸款市場繼2021年顯著回升後，於去年放緩，去年第三季新增貸款宗數按年下跌9.7%。除Z世代（1995年或以後出生）以外，各世代消費者均見下降趨勢。Z世代新增個人貸款宗數按年上升10%，主要是由於該世代的成年消費者人數每年持續增加。雖然整體新增貸款宗數下跌，但無抵押個人貸款的應繳款項結欠在去年第四季按年增加8.7%。
新增按揭貸款回揚
按揭是香港消費者信貸市場中，持有人數量第二多的產品，並持續受到樓市調整及加息壓力影響。雖然去年第三季的新增按揭貸款宗數較前年同期顯著減少，但已從去年第二季的較低水平回升。
環聯亞太區研究及諮詢首席顧問陳源表示，香港消費者情緒似乎並未受目前通脹及高息環境所影響，而這些樂觀的消費者情緒亦推動了主要消費者信貸產品的增長。財務機構可把握這趨勢，在消費者重新投入信貸市場之際，提供更能滿足消費者需要的產品。
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