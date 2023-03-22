港信貸市場復甦

環聯的報告指出，新增貸款宗數（衡量新開戶口數量的指標）在去年第三季（此為新增貸款宗數的最新數據）於3大主要消費者信貸產品類別均見增幅，包括信用卡、信用卡貸款及無抵押循環貸款。當中增幅最大的為信用卡貸款，其新增宗數按年增加29%。其次為無抵押循環貸款，雖然在經歷兩年快速增長後有所放緩，但新增宗數仍按年增長2.1%。信用卡是最廣泛持有的消費者信貸產品，其增長趨勢持續，新增宗數按年增加1.8%。

碌卡欠款上季多7.3% 報告顯示，信用卡應繳款項結欠於去年第四季按年增長7.3%，反映消費者信心改善及消費動力持續，很大程度帶動了消費者重新投入信用卡市場，從而令信用卡市場普遍復甦及增長。此外，香港消費者對家庭財政的樂觀情緒增加，78%消費者預期在未來數月的家庭收入會上升或維持平穩。

然而，並非所有信貸產品均呈現整體增長。無抵押個人貸款市場繼2021年顯著回升後，於去年放緩，去年第三季新增貸款宗數按年下跌9.7%。除Z世代（1995年或以後出生）以外，各世代消費者均見下降趨勢。Z世代新增個人貸款宗數按年上升10%，主要是由於該世代的成年消費者人數每年持續增加。雖然整體新增貸款宗數下跌，但無抵押個人貸款的應繳款項結欠在去年第四季按年增加8.7%。

新增按揭貸款回揚 按揭是香港消費者信貸市場中，持有人數量第二多的產品，並持續受到樓市調整及加息壓力影響。雖然去年第三季的新增按揭貸款宗數較前年同期顯著減少，但已從去年第二季的較低水平回升。

環聯亞太區研究及諮詢首席顧問陳源表示，香港消費者情緒似乎並未受目前通脹及高息環境所影響，而這些樂觀的消費者情緒亦推動了主要消費者信貸產品的增長。財務機構可把握這趨勢，在消費者重新投入信貸市場之際，提供更能滿足消費者需要的產品。