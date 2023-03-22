高濟傳港上市籌39億

市場消息指，高濟醫療的上市事宜或由美國銀行、高盛及海通國際承銷，不排除有更多銀行加入；但與此同時，鑑於近期市場震盪，高濟醫療的招股規模可能仍有變數。

公司網站顯示，高濟醫療在內地開設逾萬間連鎖藥房，亦有提供線上、線下藥物與診療服務結合服務等，已在天津、成都、海南、肇慶獲得互聯網醫院牌照。

另邊廂，昨開始招股的生物降解塑膠產品製造商中寶新材，擬全球發售2.5億股，香港公開發售佔10%，集資最多約3.38億元，招股價介乎1.05至1.35元，一手2,000股，入場費2,727.22元。東吳證券為獨家保薦人。

力盟入場費3030元 至於另一新股內地跨境數碼營銷服務提供商力盟科技則發行兩億股，香港公開發售同樣佔10%，招股價介乎0.65至0.75元，集資最多約1.5億元，一手4,000股，入場費約3,030.25元。廣發融資（香港）為獨家保薦人。