亨得利全年蝕8002萬

年內股價累跌逾42% 事實上，公司股價自今年開局以來累跌逾42%，期間公司市值蒸發逾4億港元。

集團去年全年毛利大跌17.29%至9,417.4萬元；毛利率更「唔見近一半」，按年大削4個百分點至僅7.5%；值得留意的是，單計下半年，亨得利旗下大宗商品貿易收入較上半年大幅下跌35.36%，至1.6億元。亨得利解釋，主因全球政治經濟環境變化多端，令到該項業務運營起伏，而在銷售價格的波動減少之下，令全年利潤較去年同期有所下降。

財務方面，截至去年12月底止，公司持現金及現金等價物和銀行存款為13.22億元，總銀行貸款按年增10.61%至8,172.1萬元。值得留意是，公司用作抵押的土地和樓宇等值為1.87億元。