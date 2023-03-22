安踏去年純利75億

「安踏」品牌毛利率擴大 業績公告顯示，安踏去年收入增長8.76%至536.51億元，其中作為本土品牌的「安踏」收入增長15.45%至277.23億元，抵銷「FILA」收入倒退1.37%至215.23億元的影響，「安踏」毛利率「疫」市擴大1.47個百分點至53.64%，跟未有疫情的2019年比較，差距更達12.38個百分點之多，連升3年，對沖「FILA」去年毛利率下跌4.18個百分點至66.36%的影響。

今年料添門店至7200間 「安踏」去年底在內地和海外設有6,924間門店，預計今年擴充至介乎7,100至7,200間；「FILA」今年在內地、港澳和新加坡的門店預計1,900至2,000間，跟去年底的1,984間差不多。

安踏業績另一亮點在於「安踏」和「FILA」以外的其他品牌，去年收入增長26.07%至44.05億元，其毛利率亦擴大1.26個百分點至71.8%。主席丁世忠於業績公告內提到，疫情後民眾更加注重戶外休閒活動，DESCENTE及KOLON SPORT等所有其他品牌增長強勁，又謂Amer Sports的發展都按照2019年定下的計劃穩步推進。公司亦成立東南亞國際業務部，推動全球化發展、把握東南亞市場的發展潛力。

另外，安踏去年底平均庫存周轉日數為138，按年長11日，主要由於疫情及DTC（直接面向消費者）模式轉型影響，遠高於2019年的87日，惟管理層強調屬預期和可控範圍，已加強了商品快速反應系統的處理能力，更靈活調節多個品牌的庫存水平，之後亦會持續加強庫存和折扣管控，實現品牌的高質量增長。位於蘇州的「一體化營運中心」落成後將引入國際領先的數碼化技術和智能化設備，綜合進口分銷、銷售結算、智能倉儲等。

大摩：估值具重估潛力 投行摩根士丹利稱，安踏透過多元化的品牌組合持續擴大市場份額，即將出現的宏觀上行周期或推動估值重估，給予「增持」評級，目標價135港元。

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