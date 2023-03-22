京東方精電溢利5.8億 末期息多53% 股價揚

華收入增速勝歐韓 業績公告顯示，京東方精電去年錄得中國收入增長47.88%至74.94億元，增速遠勝歐洲和南韓，僅次於美洲，惟美洲收入貢獻僅得6.8億元。主席高文寶指出，中國客戶基礎不斷擴大，覆蓋傳統及新能源汽車製造商的主要品牌。

單計下半年，該企收入58.91億元，按半年增長逾兩成，純利3.31億元，按半年增長32.16%，惟按年計增速俱較上半年有所放緩，主要是基數提高。

不過，高文寶預期，收入今年將持續增長，BD、Mini-LED、AMOLED顯示屏、電子外後視鏡系統（CMS）和顯示系統解決方案等高端顯示產品逐步量產，亦將成為增長助力，收入增長亦有望循規模經濟效益再提高，繼續推高盈利水平；中國汽車出口逐漸增加亦有利未來收入。

他又指，內地《機動車輛間接視野裝置性能和安裝要求》今年7月1日實施，相關產品已準備就緒，滿足大量潛在需求，把握CMS的商機。以新能源車的市佔率逐年提升，智能座艙成為潮流，車載顯示器不可或缺，大屏、異形、曲面和交互為新趨勢，公司致力開發新一代汽車顯示器技術。