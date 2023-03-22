吉汽收入增逾四成 純利僅升8%
受電池、晶片等零部件成本大幅上漲，以及附屬極氪新業務發展初期大量投入的影響，藍籌股吉利汽車(00175)去年盈利能力承壓，截至去年12月底止全年收入約1,479.64億元（人民幣‧下同），按年大增45.61%，但純利僅增8.51%至52.6億元；維持派末期息0.21港元。吉汽行政總裁桂生悅昨坦言，在新能源車行業中，被同行大幅拉開距離。
過去一年，吉汽業務一直受到成本和供應問題的影響，業務營運處於被動應對狀態。同時以公司昨日收市價計，股價亦由去年高位插逾一半，桂生悅就此「解畫」，認為主要是旗下乘用車向新能源轉型的步伐令市場不滿意，且部署不夠清晰，部分產品也有不足所致。但他強調，吉汽已全面布局新能源車，且策略清晰，旗下品牌具差異化，仍有大競爭力，故形容今年表現「可期待」。
新能源車銷量目標翻倍
吉汽年初已定下今年銷量目標為165萬輛，即比去年增逾15%，其中去年銷量佔32.87萬輛的新能源汽車以翻一倍為今年目標。高級副總裁兼首席財務官戴慶揚言，公司將加快新能源轉型，旗下以大眾化為定位的「吉利」品牌之中，有關中高端新能源汽車「銀河」系列產品年內計劃推出3款新車；主打高端市場的「極氪」則預期在年內推兩款全新車型，今年將進軍歐洲市場。
針對車企減價戰，吉汽執行董事淦家閱指，「企業的競爭是產品競爭，產品的競爭就是成本競爭」，並表明公司不打價格戰，只打「價值戰、質量戰、售後服務戰、技術戰、企業的道德戰」。
實際上，即使去年吉汽產品定價及產品組合持續提升，平均出廠銷售價格按年升30%，但新能源汽車毛利率表現仍大幅弱於燃油車，加上其佔比快速提升，拖累公司整體毛利率按年下滑3.01個百分點至14.12%。
零跑毛利率改善 虧損擴
至於本月初發布4款新車的零跑汽車(09863)則公布上市後首份全年業績，「蝕住賣車」的情況已有改善，整體毛利率由2021年的負44.3%縮至負15.43%，問題是銷售、行政及研發開支增加，致虧損擴大79.52%至51.08億元，經調整虧損亦擴大73.67%至45.65億元，不派息。零跑今年首兩個月共交付4,337輛汽車，按年減少62.4%，主因期間進行車型迭代。
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