吉汽收入增逾四成 純利僅升8%

過去一年，吉汽業務一直受到成本和供應問題的影響，業務營運處於被動應對狀態。同時以公司昨日收市價計，股價亦由去年高位插逾一半，桂生悅就此「解畫」，認為主要是旗下乘用車向新能源轉型的步伐令市場不滿意，且部署不夠清晰，部分產品也有不足所致。但他強調，吉汽已全面布局新能源車，且策略清晰，旗下品牌具差異化，仍有大競爭力，故形容今年表現「可期待」。

新能源車銷量目標翻倍 吉汽年初已定下今年銷量目標為165萬輛，即比去年增逾15%，其中去年銷量佔32.87萬輛的新能源汽車以翻一倍為今年目標。高級副總裁兼首席財務官戴慶揚言，公司將加快新能源轉型，旗下以大眾化為定位的「吉利」品牌之中，有關中高端新能源汽車「銀河」系列產品年內計劃推出3款新車；主打高端市場的「極氪」則預期在年內推兩款全新車型，今年將進軍歐洲市場。

針對車企減價戰，吉汽執行董事淦家閱指，「企業的競爭是產品競爭，產品的競爭就是成本競爭」，並表明公司不打價格戰，只打「價值戰、質量戰、售後服務戰、技術戰、企業的道德戰」。

實際上，即使去年吉汽產品定價及產品組合持續提升，平均出廠銷售價格按年升30%，但新能源汽車毛利率表現仍大幅弱於燃油車，加上其佔比快速提升，拖累公司整體毛利率按年下滑3.01個百分點至14.12%。